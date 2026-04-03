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В России «легла» вся банковская система

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  • 3.04.2026, 21:14
  • 28,518
В России «легла» вся банковская система

Граждане массово переходят на наличные.

Утром в пятницу, 3 апреля, в России произошел масштабный сбой глобальной банковской системы, из-за которого клиенты крупнейших банков столкнулись с проблемами при оплате и переводах. Об этом сообщает Dialog.UA со ссылкой на ряд российских источников и соцсети.

В частности, перестали работать приложения, система быстрых платежей и оплата по QR-кодам, а в магазинах стали принимать только наличные.

Пользователи жалуются в соцсетях, что не могут снять деньги в банкоматах и оплатить покупки при помощи карт. На этом фоне в ряде регионов РФ образовались очереди к банкоматам. При этом многие люди пожаловались, что наличных средств на всех не хватало.

Сбой затронул сразу несколько крупнейших банков, включая Сбер, ВТБ, «Альфа-Банк» и другие. В руководстве компаний признали наличие проблем, но причины сначала не уточняли.

По предварительным данным, такие глобальные проблемы могут быть связаны с блокировкой IP-адресов, используемых банковской инфраструктурой.

До этого власти РФ ужесточили ограничения работы Telegram и VPN, что могло повлиять на всю банковскую систему. Позже часть банков заявила о постепенном восстановлении доступа, однако на момент данной публикации жалобы от пользователей продолжают поступать.

Граждане РФ переходят на наличные: "легла" вся банковская система

Глобальная платежная система и цифровая инфраструктура крупнейших банков России перестали работать с утра 3 апреля.

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