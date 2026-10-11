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Польская полиция получила информацию о возможном покушении на премьера Туска и министра обороны

  • 11.10.2026, 12:01
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Польская полиция получила информацию о возможном покушении на премьера Туска и министра обороны
Дональд Туск
Фото: Bloomberg

Службы безопасности созваны на экстренное совещание.

Польская полиция получила сообщение о возможном покушении на премьера Дональда Туска и министра обороны, вице-премьера Владислава Косиняка-Камыша.

Об этом в X сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский.

По словам чиновника, спецслужбам поручили принять меры после получения информации о возможных покушениях на высокопоставленных должностных лиц Польши.

«В связи с информацией, поступившей в полицию и касающейся возможного покушения на премьер-министра Дональда Туска и вице-премьер-министра, министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камиша, министр-координатор специальных служб Томаш Семоняк и министр внутренних дел и администрации Мартин Кервиньский поручили принять меры по этому делу», – сообщил Добжинский.

На 11 октября назначено срочное совещание представителей спецслужб и полиции.

О срочной встрече представителей служб сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Польши Каролина Галецкая.

По ее словам, полиция получила информацию о возможном покушении на Туска и Косиняка-Камыша, который также занимает пост министра национальной обороны.

Встреча представителей полиции, Службы государственной охраны и Агентства внутренней безопасности назначена на 11:00 по польскому времени.

Подробности возможной угрозы и источник информации пока не раскрываются.

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