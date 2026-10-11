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«Кухня больше, чем у многих вся квартира»

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  • 11.10.2026, 20:16
  • 1,984
«Кухня больше, чем у многих вся квартира»
Фото: domovita.by

В центре Минска продают необычную трешку с французским балконом.

Сайт Domovita нашел в прдаже квартиру с совершенно особенным вайбом. Никакого шаблонного пластика и скучного минимализма — внутри интерьер, который больше похож на уютные апартаменты где-нибудь в Париже: темный массив дерева, винтажные нотки и французский балкончик с видом на старый город. При этом планировка удивляет масштабом: одна только зона столовой здесь больше, чем у многих целая квартира. Показываем, как выглядит эта необычная квартира возле площади Победы.

Фото: domovita.by

На улице Красная продается трехкомнатная квартира в Центральном районе Минска. Стоимость — 775 000 рублей, или примерно $252 700. Общая площадь квартиры — 88,7 квадратных метров. Для трешки в центре это хороший метраж: здесь уже можно говорить не о формальных трех комнатах, где каждая борется за воздух, а о нормальном городском жилье с запасом пространства. Такой формат подойдет семье, паре, человеку с домашним кабинетом или тем, кто хочет отдельную гостиную.

Фото: domovita.by

Главный аргумент объекта — локация. Дом расположен рядом с метро «Площадь Победы»: до станции около 7 минут пешком. Получается удачный компромисс: центр рядом, но дом не стоит прямо в потоке главной магистрали. Для тех, кто любит жить в центре, но не мечтает каждый день засыпать под шум большого проспекта, такой вариант может быть особенно интересен.

Люксовости квартире добавляет оформление деревом в интерьере. Дерево работает здесь не как случайная декоративная вставка, а как способ сделать пространство теплее и визуально дороже. В центре Минска, где за окном много камня, асфальта и строгой городской геометрии, такие фактуры особенно хорошо смягчают интерьер.

Фото: domovita.by

Еще одна деталь — французский балкон. Формально это не место для большого стола, но такие элементы ценятся не квадратными метрами. Летом здесь можно встречать рассветы с чашкой кофе и смотреть, как просыпается центр. Зимой балкон легко украсить гирляндами или мягким светом — и получить ту самую ламповую атмосферу. В этом и есть сильная сторона варианта: квартира пытается играть не только площадью и адресом, но и ощущением.

Фото: domovita.by

Отдельно в квартире продумана сама логика пространства. Внутри есть редкие для старого центра решения. Кухня-столовая площадью 26,7 квадратных метров выглядит почти как студийная зона — место для ужинов, гостей и спокойных вечеров без ощущения тесноты.

Фото: domovita.by

Санузел тоже немаленький: 5,8 квадратных метров позволяют разместить ванну, хранение и оставить нормальное свободное пространство. А отдельная кладовая помогает не заставлять комнаты громоздкими шкафами — ее можно использовать как гардеробную или хозяйственный блок для бытовой техники.

Фото: domovita.by

Отдельно стоит учитывать инвестиционный потенциал локации. Квартиры рядом с метро, в Центральном районе и недалеко от проспекта Независимости традиционно остаются востребованными. Такой объект может быть интересен не только для собственного проживания, но и как квартира под долгосрочную аренду.

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