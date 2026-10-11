В Беловежской пуще лукашисты нарядили зверей в милицейскую форму 4 11.10.2026, 19:58

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Так силовики решили объяснить детям «безопасность».

В резиденции Деда Мороза в Беловежской пуще открыли новую детскую площадку. Тему выбрали, как водится у лукашистов, «безопасность». Поэтому среди сказочных декораций появились восемь деревянных зверей в милицейской форме, сообщает «ТРК Брест».

Форму надели на собаку, бобра, зубра, медведя, рысь, орла, сову и лису. Теперь даже животный мир в Беловежской пуще решили встроить в милицейскую эстетику.

Идея создать такую площадку принадлежит министру внутренних дел Ивану Кубракову.

На торжественную церемонию приехали силовики и чиновники: первый заместитель министра внутренних дел Узбекистана Ботир Кудратходжаев, начальник УВД Брестского облисполкома Олег Шуляковский, генеральный директор Беловежской пущи Ян Венскович, сотрудники милиции, а также воспитанники военно-патриотических клубов.

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