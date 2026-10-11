«Ответом должен стать еще более мощный удар по Москве» 11.10.2026, 20:47

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Иллюстративное фото: Данные ИИ

Военный эксперт назвал способ сдержать российскую агрессию.

Россия начала системно атаковать мосты через Днепр в Киеве. Под удар попадают не только элементы логистики, но и гражданская инфраструктура столицы.

Как Украина может ответить на удары по мостам? И насколько важны в этом контексте Крымский мост и другие ключевые объекты российской логистики? Об этом в интервью сайту Charter97.org рассказал военный эксперт, майор запаса Национальной гвардии Украины Алексей Гетьман.

— Нет никакой красной линии. Что это за пять лет полномасштабной войны какие-то красные линии? Россияне ведут боевые действия так, как считают нужным. Тем более Путин сказал, что не надо придерживаться правил ведения войны. Путин призвал свои вооруженные силы не придерживаться правил войны, а это значит — совершать военные преступления.

Есть правила и традиции ведения войны. Любой отход от них — это и есть военные преступления. То есть Путин призвал свои вооруженные силы совершать военные преступления. Они делают максимально то, что могут. Какие еще красные линии? Пять лет войны, какие еще красные линии?

Крымский мост уже не играет такой роли, как в самом начале. Надо будет уничтожить — уничтожим. Все почему-то зацикливаются на этом Крымском мосту. Нам от этого в Киеве станет легче, если его не будет? Нам надо сделать так, чтобы уменьшить вред от российских атак и уменьшить желание россиян атаковать нашу столицу. Для этого надо наносить максимальные удары в ответ.

То, что было этой ночью: удары по Москве, Санкт-Петербургу, другим крупным городам — это симметричный ответ на действия россиян. Он заставит их задуматься, стоит или не стоит атаковать, например, Киев.

Удар по Киеву — удар по Москве. Мощный удар по Киеву — еще мощнее удар по Москве. Это элементы сдерживания и симметричного ответа.

Других вариантов нет. Договориться: «Давайте не будем», «давайте по-доброму, по-нежному»? Еще раз: пять лет идет война. Война на уничтожение. Полномасштабная война.

Какие аргументы, какие красные линии? Бить максимально. Наносить максимальный вред врагу. Во время войны должна быть не любовь к врагу, а ненависть. Должна быть ненависть к врагу и желание нанести ему максимальный вред. Когда армия руководствуется такой логикой, это ведет к победе.Любая другая логика: «давайте обнимемся, поцелуемся, братские народы» — ведет к поражению.

Еще раз: во время войны к врагу надо испытывать ненависть, а не толерантность. К сожалению для нас, до многих граждан Украины это уже дошло. Хотелось бы, чтобы это скорее дошло до наших европейских партнеров, которые продолжают вести какие-то миролюбивые, миротворческие разговоры: «А давайте, чтобы не было эскалации». Какая еще эскалация?

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