Россия снова ударила по Северному мосту в Киеве: над городом поднялся столб дыма 4 4.10.2026, 10:51

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Фото: kiev.informator.ua

В дорожном полотне видна большая воронка, есть возгорание.

Россия продолжает атаковать мосты через Днепр в Киеве, и утро 4 октября не стало исключением, пишет «Фокус».

Враг повторно ударил по Северному мосту в столице Украины, в результате чего над городом поднялся столб дыма. Первые минуты после прилета показал политтехнолог Андрей Смолий, констатировав удар в 10:21.

Фото разлетелись и по местным пабликам. Позже появились кадры, на которых в дорожном полотне моста видна большая воронка: асфальт поврежден, есть возгорание вокруг места удара.

Фото: Скрин видео

На других кадрах видно, что удар, предположительно дроном «Герань-5», пришелся недалеко от опоры сооружения в тот момент, когда на нем наблюдалось активное движение транспорта.

Этот же мост россияне атаковали вчера, 3 октября, около семи часов утра. Вражеский дрон попал в опору, когда по мосту ехали автомобили.

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