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Россия ударила по Северному мосту в Киеве

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  • 3.10.2026, 8:09
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Россия ударила по Северному мосту в Киеве
Фото: my-obolon.kiev.ua

Повреждено полотно, движение перекрыто.

Утром 3 октября россияне ударили по Северному мосту в Киеве. Перед этим в столице Украины раздались взрывы на фоне угрозы ударных дронов.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Около 06:38 в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов, и вскоре в городе раздались взрывы. Приблизительно в 06:56 стало известно о попадании в Северный мост.

На место следуют экстренные службы. Последствия удара выясняются.

Обновлено 7:20

Из-за перекрытия Северного моста с задержками курсируют автобусы №21, 73, 101, 114 и троллейбусы №29, 30, 31, 47, сообщили в «Киевпасстрансе».

Обновлено 7:40

Виталий Кличко сообщил, что в результате удара на Северном мосту повреждены дорожное полотно и контактная сеть троллейбусов. Движение по мосту с левого на правый берег перекрыли.

В последние дни россияне систематически бьют по киевским мостам. Первый удар Южный мост получил 1 октября, когда его атаковали двумя дронами. Вечером того же дня удар повредил сопротивление, дорожное полотно и защитное ограждение метрополитена.

Ночью 2 октября враг повторно ударил по Южному мосту, а днем атаковал его снова.

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