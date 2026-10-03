Охрану кортежа Путина усилили 9 3.10.2026, 8:14

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Иллюстративное фото

Федеральные трассы Челябинской области закрыли для всего транспорта со 2 по 5 октября.

Во время поездки российского диктатора Владимира Путина на военные учения в Челябинскую область его кортеж сопровождал военный вертолет. Ранее в его охране была замечена система РЭБ и зенитный пулемет.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Во время поездки водителей останавливали перед выездом на трассу, по которой на большой скорости проходила длинная колонна машин. Над ней держался военный вертолет.

Росавтодор закрыл для всего транспорта федеральные трассы Челябинской области со 2 по 5 октября, сославшись на обучение и приезд Путина.

Охрана русского диктатора заметно усиливается от поездки в поездку. Еще весной в Астане наблюдатели обратили внимание на машину с комплексом РЭБ и бронированный автомобиль, на крыше которого обустроили позицию для пулеметчика.

Лимузин Путина тогда сопровождали около двадцати автомобилей и 14 мотоциклистов, а казахстанская госохрана подтвердила привлечение военной авиации.

Осенью арсенал сопровождения пополнился. Во время сентябрьского визита во Владивосток в колонне ехал пикап с зенитным пулеметом, а теперь к наземной охране добавилось и воздушное сопровождение.

Кремль ужесточает охрану диктатора не только в пути. В конце августа стало известно, что Путин в четвертый раз увеличил штат охранников: теперь его охраняют более 800 сотрудников Федеральной службы охраны. За четыре года их количество выросло почти на сотню.

Серьезные изменения в охране Путина по данным Financial Times произошли после того, как США ликвидировали верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В Кремле обеспокоились, что современные инструменты искусственного интеллекта способны анализировать миллионы часов видео и вычислять нужные цели, поэтому охрану Путина пришлось перестроить.

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