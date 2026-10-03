После массированного удара в России пылает крупнейший дронопорт «Цимбулова»9
- 3.10.2026, 8:38
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Оттуда запускали БПЛА по всей Украине.
Мониторинговые группы сообщают, что дроны Сил обороны Украины нанесли массированный удар по российской точке запуска БПЛА в Орловской области. В местах попаданий зафиксирована серия пожаров.
По предварительным данным, под атакой оказался один из крупнейших дронопортов российских оккупантов вблизи посёлка «Цимбулова» в Орловской области. Об этом сообщает мониторинговый паблик Falcon Insight.
«База запуска БПЛА «Цимбулова» подверглась массированной атаке. Спутниковый мониторинг NASA FIRMS фиксирует несколько очагов пожаров с 01:33 в районе хранения, подготовки и запуска», — говорится в сообщении.
По указанным координатам (53°22'01.06"N 35°49'12.57"E) сервис NASA Firms фиксирует ряд крупных пожаров на территории, расположенной вблизи дронопорта. По состоянию на 06:45 зафиксировано около 10 (!) очагов возгорания в районе расположения «Цимбуловой».
Напомним, что именно дронопорт ВС РФ вблизи поселка «Цимбулова» является одним из крупнейших пунктов запуска ударных и реактивных БПЛА. На данный момент более подробная информация о масштабах и последствиях не сообщается.
Напомним, вчера украинские дроны атаковали российские города Волгоград и Самару.