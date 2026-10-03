После массированного удара в России пылает крупнейший дронопорт «Цимбулова» 9 3.10.2026, 8:38

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Иллюстративное фото: Данные ИИ

Оттуда запускали БПЛА по всей Украине.

Мониторинговые группы сообщают, что дроны Сил обороны Украины нанесли массированный удар по российской точке запуска БПЛА в Орловской области. В местах попаданий зафиксирована серия пожаров.

По предварительным данным, под атакой оказался один из крупнейших дронопортов российских оккупантов вблизи посёлка «Цимбулова» в Орловской области. Об этом сообщает мониторинговый паблик Falcon Insight.

Фото: The Telegraph

«База запуска БПЛА «Цимбулова» подверглась массированной атаке. Спутниковый мониторинг NASA FIRMS фиксирует несколько очагов пожаров с 01:33 в районе хранения, подготовки и запуска», — говорится в сообщении.

Фото: Falcon Insight / Telegram

По указанным координатам (53°22'01.06"N 35°49'12.57"E) сервис NASA Firms фиксирует ряд крупных пожаров на территории, расположенной вблизи дронопорта. По состоянию на 06:45 зафиксировано около 10 (!) очагов возгорания в районе расположения «Цимбуловой».

Спутниковые снимки пожаров вблизи дрон-порта ВС РФ "Цимбулова"

Напомним, что именно дронопорт ВС РФ вблизи поселка «Цимбулова» является одним из крупнейших пунктов запуска ударных и реактивных БПЛА. На данный момент более подробная информация о масштабах и последствиях не сообщается.

Напомним, вчера украинские дроны атаковали российские города Волгоград и Самару.

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