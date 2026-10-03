Путинист Охлобыстин едва не попал под удар ВСУ на Донбассе 3.10.2026, 5:20

Снаряд прилетел в отель, где останавливался российский пропагандист.

60-летний российский пропагандист Иван Охлобыстин едва не погиб во время поездки на Донбасс. Снаряд Вооруженных сил Украины попал в отель, в котором остановился актер со своей женой, пишет «Фокус».

Российский актёр вместе с женой и зятем успел покинуть здание. Об этом рассказал режиссёр Олег Фомин, сообщают российские СМИ.

По словам режиссёра, Охлобыстин отправился в так называемую «ДНР» вместе с женой и зятем. Россияне остановились в гостиничном номере. Снаряд украинских военных попал прямо в здание, но актер успел уехать оттуда.

«Иван Охлобыстин — мой близкий друг. Он уехал на Донбасс, они жили с женой и зятем в одной комнате. Когда они оттуда уехали, туда попал снаряд», — сказал Фомин.

Российский актёр с начала полномасштабного вторжения поддерживает агрессора. Он также является сторонником президента РФ Владимира Путина.

Охлобистин заявлял, что Россия якобы «освободит» Киев и Одессу к 2030 году. По его мнению, в 2040 году Россию якобы ждёт «триумф».

Кстати, Охлобыстин попадает под прицел ВСУ не впервые. В 2023 году во время поездки в оккупированную часть Донецкой области актер «получил» пулю в бронежилет.

В Украине СБУ предъявила Охлобистину подозрение по трем статьям Уголовного кодекса: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, пропаганда войны и оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников.

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