Эксперт: У украинской баллистической ракеты FP-7 есть две задачи 3.10.2026, 4:40

Фото: Fire-Point

Новая ракета будет применяться для зачистки прифронтовых территорий.

Об этом в эфире телемарафона рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отвечая на вопрос, может ли новая украинская ракета повлиять на ход боевых действий, пишет УНИАН

«Ракета FP-7 имеет дальность поражения около 250 километров, довольно внушительную боевую часть – 200 килограммов. Погрешность поражения цели – где-то до 15 метров, как заявляют производители. Это гораздо более дешевый аналог ракеты ATACMS», – сказал эксперт.

Он напомнил, что ракеты ATACMS и HIMARS в 2022–2023 годах значительно замедлили наступательные действия россиян. В частности, когда в первый год полномасштабного вторжения россияне продвигались и вытесняли украинские силы из восточных регионов.

Кроме того, по его словам, эти ракеты сыграли важную роль во время Курской операции. Тогда ВСУ наносили планомерные удары по складам с боеприпасами и по логистическим центрам противника.

«Поэтому ее (новую украинскую ракету) необходимо рассматривать как средство для нанесения ударов по тылам России, даже по линии боевого столкновения, по складам боеприпасов, которые они (россияне) закапывают. Их очень трудно, скажем так, «откопать» с помощью дронов», – сказал Жмайло, добавив, что таким образом основной задачей новой баллистической разработки станет «зачистка прифронтовых и приграничных территорий, а также затруднение логистики».

Ранее генеральный директор Fire Point Ирина Терех сообщила, что компания испытывает ракету FP-9 с еще большей дальностью. По ее словам, из-за большой дальности этого оружия невозможно провести полноценные испытания на территории Украины. Поэтому следующий этап может фактически сразу стать боевым применением против целей на территории страны-агрессора.

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