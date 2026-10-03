Сикорский: Россия готовит провокацию в Европе «под чужим флагом» 3.10.2026, 3:30

РАДОСЛАВ СИКОРСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

Глава МИД Польши выступил с предупреждением.

Российский диктаторВладимир Путин до конца 2026 года может предпринять против стран Запада«что-то масштабное», возможно, провокацию «под чужим флагом». Об этом предупредил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет Rzeczpospolita.

Шеф польской дипломатии подчеркнул: у Варшавы из разных источников есть информация о том, что Россия до конца текущего года готовит «что-то масштабное». Он считает, что общественное мнение «имеет значение даже при диктаторе».

«Путину нужен предлог для мобилизации, поэтому он может организовать провокацию под чужим флагом. Он скажет россиянам, мол, видите, на нас нападают, значит нам нужно провести мобилизацию», - высказал свое мнение министр.

Глава МИД Польши не исключил также, что в ближайшие месяцы Россия может спровоцировать «горячую точку» в Балтии, тем более что в Нарве (северо-восток Эстонии) русские составляют этническое большинство, как и в некоторых городах Латвии, к тому же Москва давно хочет сделать сухопутный коридор из Беларуси через Литву в Калининградскую область.

Сикорский уверен, что о полномасштабном вторжении российских войск речь не идет, так как это было бы «безумием». По его мнению, Москва может сделать что-то такое, что затруднит странам НАТО активировать 5-ю статью о коллективной защите.

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