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Береговая охрана РФ сняла буи на реке Нарва на границе с Эстонией

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  • 24.05.2024, 8:28
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Береговая охрана РФ сняла буи на реке Нарва на границе с Эстонией

Зачем это нужно?

Российские пограничники убрали фарватерные буи в эстонских водах реки Нарва, по которой проходит международная граница с РФ. Вероятно, это создаст условия для дальнейшего сомнения в морских границах и проверки решимости НАТО. Об этом сообщается в сводке «Института изучения войны».

В департаменте полиции и погранохраны Эстонии 23 мая сделали заявление о том, что в ночь с 22 на 23 мая российские пограничники сняли 24 буя, которые использовались для обозначения судоходных маршрутов в эстонских водах на реке Нарве, которая демаркирует международную границу между Эстонией и РФ.

Глава пограничного управления Восточной префектуры Эстонии Эрик Пургель заявил, что Эстония установила первые 50 из запланированных 250 буев 13 мая в соответствии с эстонско-российским соглашением 2022 года, еще до полномасштабного вторжения в Украину. По словам Пургеля, Россия объявила, что не согласна с местами примерно половины запланированного размещения буев.

МИД Эстонии заявил, что удаление Россией буев «хорошо вписывается в более широкую схему» провокационных действий РФ, и что Эстония будет рассматривать это событие как «провокационное пограничное происшествие». В МИД страны также потребовали разъяснений от российских пограничников и дипломатических чиновников и немедленного возвращения буев. По словам премьер-министра Каи Каллас, Россия использует пограничные проблемы как средство создания страха и беспокойства.

В свою очередь, спикер Кремля Дмитрий Песков назвал предложение Минобороны РФ «адекватными шагами» по обеспечению безопасности в ответ на эскалацию напряженности и повышение уровня конфронтации в Балтийском регионе.

Российские пограничники, вероятно, пытаются посеять раздор вдоль международной границы России и страной НАТО, чтобы оценить реакцию НАТО на будущие попытки бросить вызов установленным границам.

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