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Лиманский «котел»: в окружение могут попасть военные двух дивизий РФ

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  • 3.10.2026, 12:08
  • 7,610
Лиманский «котел»: в окружение могут попасть военные двух дивизий РФ
Фото: getty Images

Причем уже в ближайшее время.

На Лиманском направлении в окружение могут попасть подразделения 144-й мотострелковой дивизии и 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии РФ.

Об этом в своем аккаунте в Facebook рассказал украинский военный обозреватель Константин Машовец.

По данным Машовца, на Лиманском направлении расстояние между передовыми позициями Сил обороны Украины, продвигающихся на северном и южном флангах плацдарма российских оккупантов возле реки Черный Жеребец, на данный момент составляет менее 6,5 км.

Если командование российской оккупационной 20-й общевойсковой армии не прикажет частям 144-й мсд и 2-й мсд отступить за реку, то их ждут «непростые дни». Причем уже в ближайшее время.

Силы обороны Украины начали наступательную операцию в районе Лимана под названием «Вивальди» несколько месяцев назад. Общественности об этом ничего не говорили. Только в августе стало известно, что третий армейский корпус ВСУ наступает на Лиманском направлении.

По данным командира Третьего армейского корпуса бригадного генерала Андрея Билецкого, к середине августа во время операции «Вивальди» украинские бойцы в режиме информационной тишины зачистили от российских оккупантов 75 кв. км, а еще 10 кв. км деоккупировали.

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время наступления возле Лимана ВСУ вернули под контроль 176 кв. км территории. Главный предварительный итог операции – сорваны планы российских оккупантов прорваться в тыл Славянско-Краматорской агломерации.

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