«Помогите, никто не хочет заселять россиянина» 42 3.10.2026, 18:27

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Фото: realt.onliner.by

Минчанка пожалела гражданина РФ и попала на «оккупаса».

«Эта история напрочь отбила желание сдавать квартиру. Стояла она закрытая два года, пусть бы и дальше стояла», — признается Елена Владимировна. В прошлом месяце минчанка, на свою беду, решила «войти в положение» и заселить в наследственную однушку квартиранта, которому «отказали все». Доброе дело не осталось безнаказанным, пишет Onlíner.

«Никто не хочет заселять россиянина»

Четырехэтажка по Кедышко, 23А совершенно не похожа на поле боя. Дом, как это и заведено в старом жилфонде, утопает в зелени; каждый его пока не «откапиталенный» кирпичик купается в лучах осеннего солнца. Меж тем именно тут развернулись настоящие арендные страсти.

Фото: realt.onliner.by

— Второго сентября мы разместили объявление о сдаче квартиры, — рассказывает Екатерина, дочь Елены Владимировны. — За готовую к жизни однушку просили 1250 рублей, плюс такую же сумму в качестве залога. По нашему району это было лучшее предложение. Поэтому телефон начал разрываться от звонков и сообщений уже через несколько минут после публикации.

Как позже стало понятно из статистики, всего за один день позвонил 81 человек. И надо же было из всего этого количества выбрать «оккупаса»…

Фото: realt.onliner.by

Прежде чем сдавать метры, минчане немного освежили квартиру: переклеили обои в комнате, провели генеральную уборку. Говорят, в качестве квартиранта хотели видеть одного человека, предполагали, что это будет студент — в двух шагах находится БГАТУ.

— Просмотры назначили на 4 сентября. Решили, что в процессе знакомств увидим «своего» человека, ему и сдадим, — вспоминает Екатерина. — Среди звонивших был один мужчина, Алексей, который ну очень просил заселить именно его. Рассказал, что уже четыре арендодателя «отбраковали» его кандидатуру. Все из-за того, что он гражданин Российской Федерации.

Убеждал, что у белорусов предвзятое отношение к иностранцам.

Фото: realt.onliner.by

Я подумала, что действительно многие могут не захотеть связываться. Да и мы, честно говоря, не горели желанием: с белорусами понятно, как решать проблемы, если те вдруг возникнут, а гражданин другой страны… Но звонивший так сильно просил, уговаривал.

К тому же он рассказал, что жить планирует с 17-летним сыном, а тот уже белорус — с синим паспортом, ходит в расположенную рядом школу. Также Алексей обмолвился, что сын прописан совсем рядом, по улице Макаенка. А жилье им нужно, потому что с матерью ребенка возникли какие-то разногласия и вот они ищут крышу над головой.

Четвертого сентября начались просмотры. Среди тех, кто спешил познакомиться с квартирой и ее хозяйкой, были и отец с сыном. Екатерина говорит, что подозрений потенциальные квартиранты не вызвали: самые обычные люди. Разве что на жалость сильно давили: мол, снимают сейчас квартиру посуточно, отдают много денег и не знают, что будет завтра.

Фото: realt.onliner.by

— Наша принципиальная позиция — сдавать квартиру только официально, через договор.

Он хоть как-то защищает обе стороны (хотя если вспомнить историю про «оккупасов» в Шабанах, так и не скажешь. — Прим. Onlíner). Плюс мы рассчитывали на заселение на год, не меньше. Озвучили все эти условия Алексею и его сыну. Они согласились. Также мы решили себя подстраховать и заключить договор с 17-летним парнем — гражданином Республики Беларусь, — отмечает собеседница.

Пятого сентября стороны встретились в «Первом Национальном торговом доме» на Востоке, где сейчас расположен РСЦ Первомайского района. Собственница и почти квартирант успели заполнить и подписать типовой договор, но не зарегистрировали его.

Фото: realt.onliner.by

Фото: realt.onliner.by

Фото: realt.onliner.by

— Оказалось, что для заключения договора нужен техпаспорт на квартиру. А у нас его вообще не было — оформляя наследство, как-то упустили этот момент. Благо кадастровое агентство расположено в том же здании, и мама тут же подала заявление на восстановление документа. Заплатила за срочность — техпаспорт должен был быть готов через три рабочих дня, — восстанавливает события Екатерина.

Тут бы всем и разойтись по своим делам, назначив встречу, когда на руках будет полный пакет документов, но минчане решили войти в положение страждущих квартирантов.

— Договорились, что сразу отдадим им ключи, чтобы они могли начать перевозить вещи, а встретимся в РСЦ уже на следующей неделе. Алексей поблагодарил за готовность идти навстречу, передал 1250 рублей. Залог же пообещал отдать, когда будем заключать договор.

Десятого сентября я забрала техпаспорт и сразу же связалась с Алексеем, чтобы выбрать время для встречи в РСЦ и регистрации договора.

Фото: realt.onliner.by

Но… он начал увиливать: сначала не мог, так как был занят, потом уехал, затем уехал в Москву его сын. После у сына появились проблемы в школе. А закончилось все тем, что «сыну вообще нельзя появляться под камерами, так как его разыскивают, а в РСЦ все помещения напичканы камерами». Это был уже какой-то бред, особенно с учетом того, что 5 сентября мы уже встречались там.

Конечно, мне все это не понравилось. Посовещавшись с дочкой и зятем, решила, что надо разбегаться с этими товарищами. Зачем мне нелегальные жильцы? — говорит Елена Владимировна.

Фото: realt.onliner.by

«Не имеете права, выселяйте через суд»

Но оказалось, что захотеть расстаться с квартирантами и реально расстаться с ними — вообще не одно и то же. Уведомив по телефону Алексея о необходимости покинуть однушку, Елена получила в ответ бурю эмоций.

— Понимая, как это все непросто, мы дали им шесть дней на то, чтобы найти себе новое жилье и съехать. Объяснили, что как только получим ключи, вернем оставшуюся часть денег (пропорционально прожитым дням). То есть 20 сентября квартира должна была быть свободной, — дополняет картину Егор, зять Елены Владимировны. — Однако в понедельник, 20 сентября, когда мы приехали, Алексей заявил, что не только никуда не уедет, но и запрещает нам заходить в квартиру.

И вообще выселять его надо по суду. А пока нет решения — он здесь будет жить.

Фото: realt.onliner.by

Подозревая, что в последующем могут появиться обвинения, что из однушки пропал миллион долларов, мы и правда не стали заходить в квартиру. Вместо этого вызвали милицию, написали заявление с просьбой помочь выселить человека, так как жилье он занимает нелегально — договор же мы так и не заключили.

Также собственники решили заменить нижний замок, чтобы без их ведома «оккупас» не мог попасть в квартиру. Надо будет забрать вещи — наберет, и они договорятся. На этом и успокоились. Однако звонка не последовало. А на следующий день, проезжая мимо, Екатерина с Егором увидели, что в квартире Елены Владимировны горит свет.

Снимок, который пара сделала в тот вечер

Фото: realt.onliner.by

Как такое возможно? Легко, если заменить замки, что нелегальный жилец и сделал.

— 22 сентября мы решили устроить засаду, — вспоминает абсурдную ситуацию Егор. — Почти два часа просидели во дворе, наблюдая за окнами. В какой-то момент в комнате на секунду зажегся свет. Мы тут же вызвали милицию, объяснив, что в квартире находятся посторонние лица — похоже на взлом с проникновением. Через десять минут сотрудники были на месте. Начали стучать, однако никто не открывал. Тогда и мы, и сотрудники милиции попытались отпереть дверь своими ключами — ничего не вышло.

И только когда приехал мастер по замене замков, в квартире началось шебуршание — Алексей открыл дверь. Да еще с претензией: «Я спал, чего вы тут копошитесь, вы не имеете права!»

Собственники и недоквартиранты снова отправились в милицию.

— Мы не хотели, чтобы на человека возбуждали уголовное дело, чтобы его посадили. Планировали договориться. Предложили встретиться на следующий день, чтобы в присутствии участкового Алексей забрал свои вещи, а мы отдали ему деньги за «недожитые» дни (и за вычетом суммы, которую пришлось потратить на замену замков). В ответ он кричал, что милиция не имеет права заниматься выселением и мы должны обращаться в суд. Даже размахивал незарегистрированным договором.

В итоге сошлись на том, что сейчас, в ночь с 22 на 23 сентября, Алексей забирает ценные вещи, а на следующий день связывается с нами, чтобы вывезти остальное. Вещи первой необходимости он и правда забрал, хотя упирался до последнего и даже милиции говорил, что никуда не поедет. А остальное… Уже неделю он не выходит на связь и игнорирует наши обращения, — удивляется Егор.

Фото: realt.onliner.by

Семья вспоминает, что, покинув квартиру, жилец демонстративно разместился с пожитками в подъезде. Сколько он просидел на лестничной клетке — неизвестно.

Это был заранее продуманный план?

Напоследок Алексей оставил арендодателям сюрприз: закрыл квартиру на верхний замок — тот, который врезал сам и от которого у хозяев ключей не было. Минчанам пришлось еще раз вызывать мастера по вскрытию дверей.

Фото: realt.onliner.by

— Из-за возникшей ситуации нам пришлось пообщаться с мастерами по замене замков, и знаете, возникает ощущение, что это некий новый тренд: квартиранты заселяются, перестают платить, но не съезжают добровольно, требуя выселять их по суду, — размышляет Екатерина. — А что такое суд? Это месяцы разбирательств. Дело можно бесконечно затягивать, заседания переносить, подавать апелляции. Таким образом, прожить без оплаты можно несколько месяцев. А потом найти следующих арендодателей и провернуть с ними ту же самую схему.

Фото: realt.onliner.by

— Так ведь и Алексей, собирая вещи, сказал, что ничего страшного: нас, арендодателей, много, он следующих найдет, — вспоминает Егор. — Услышав это, я специально обзвонил всех собственников, которые предлагают метры в нашем районе. Предупредил их, что есть такой товарищ и с ним лучше не связываться. Люди очень благодарили.

— Получается, нас даже спасло то, что не успели заключить договор. Если бы он был, ходили бы сейчас по судам, — добавляет Екатерина. — Вообще, я теперь считаю, что со стороны органов реакция на такой прецедент должна быть жесткой, иначе это станет сигналом для всех недобросовестных людей: можно менять замки в понравившейся квартире и жить в свое удовольствие. Ну и арендодателям совет: не надо быть мягкими, уступчивыми — если началось что-то подозрительное, действовать стоит жестко. И ведите всю коммуникацию посредством переписки, чтобы потом были доказательства. Разговоры по телефону — это слово против слова.

Фото: realt.onliner.by

Фото: realt.onliner.by

Фото: realt.onliner.by

Фото: realt.onliner.by

Фото: realt.onliner.by

Фото: realt.onliner.by

— Как думаете, почему ваш жилец уклонялся от заключения договора? Ведь тогда действительно можно было бы не платить и растянуть процесс выселения месяца на три.

— Мы пришли к выводу, что у него, скорее всего, просто не было свободных 1250 рублей, которые надо было внести в качестве залога. Он ведь и нам в какой-то момент кричал, мол, верните всю сумму, тогда я съеду, — вспоминают Екатерина и Егор.

— Пожалели людей, — вздыхает Елена Владимировна. — Лучше бы студента заселили, который замотивирован жить рядом с университетом.

Фото: realt.onliner.by

Вот мы и дошли до тех времен, когда студенты — категория, которой раньше вообще старались не сдавать жилье, — стали благонадежными квартирантами.

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