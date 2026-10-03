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Названы продукт-рекордсмен по содержанию магния

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  • 3.10.2026, 9:40
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Названы продукт-рекордсмен по содержанию магния

По этому показателю он опережает натуральное какао и темный шоколад.

Тыквенные семена содержат от 530 до 590 мг магния на 100 граммов продукта, опережая по концентрации этого минерала натуральное какао и темный шоколад.

Об этом пишет издание egeszsegkalauz.

В 100 граммах сушеных семян есть:

почти 590 мг магния, помогающего снять нервное напряжение, улучшает сон и работу сердца

до 800 мг калия, поддерживающего нормальное давление и водно-солевой баланс, что крайне важно для здоровья сердечно-сосудистой системы

7–8 мг цинка, необходимого для крепкого иммунитета, здоровой кожи и восстановления тканей

более 30 г белка, являющегося строительным материалом для мышц и поддерживающего чувство сытости.

Как правильно употреблять и дозировать

Рекомендованная суточная норма составляет около 20–30 г. Семена можно добавлять к утренней овсянке, йогурту, полосе или домашней граноле, посыпать им овощные салаты, супы-пюре и бутерброды или гарниры из риса и запеченных овощей.

Лучше выбирать несоленые семена, чтобы избежать чрезмерного потребления натрия. Если продукт подвергают термической обработке, обжаривание должно быть коротким, поскольку длительное воздействие высоких температур ухудшает качество полезных растительных жиров.

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