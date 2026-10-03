На Макса Коржа донесли в Генпрокуратуру России 3 3.10.2026, 9:54

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Макс Корж

Одну из его песен потребовали проверить на наличие «дискредитации армии».

Z-активисты из движения «Сорок сороков» обратились в Генпрокуратуру России с требованием проверить трек белорусского исполнителя Макса Коржа «С нами или нет» на наличие дискредитации российской армии, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

Авторы доноса обратили внимание надзорного органа на строки: «И не нужна война, она не нужна» и «Еще чуть-чуть, глядишь, сорвешься и подашься воевать — тормози, братуха».

«Узнали, что Макс Корж выступает против СВО. Те, кто воюют, в открытую называют его предателем, который «плюет нам в лицо», — цитирует Z-активистов телеграм-канал «Осторожно, новости».

Сингл «С нами или нет» вышел в мае 2026 года. Трек затрагивает темы дружбы, побега от рутины, лишней информации. В нем музыкант ведет диалог со своим другом, обращаясь к нему со словами:

«Столько везде вокруг места — куда хочешь, кости бросай

Здесь на всех всем земли хватает

И не нужна война, она не нужна».

Напомним, в начале лета 2022-го Корж выпустил трек «Свой дом», который считается антивоенным: по крайней мере, после этой премьеры тур белоруса по России был отменен.

2 сентября 2023 года Корж дал первый за несколько лет концерт в Риге, на котором призвал посетителей скандировать «Нет войне».

За день до второй годовщины полномасштабной войны в Украине 23 февраля 2024 года в YouTube-канале Макса Коржа появился трек «Холодное утро». В песне есть такие строки:

«Вижу море могил,

Пацаны уходят не дыша

Строем на небеса.

Там нет наций и не спросят паспорта.

Как остановить мне это, ведь разбужена голодная богиня война».

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