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В минской поликлинике медсестра оскорбила пациента на глазах у свидетелей

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  • 3.10.2026, 10:21
  • 6,262
В минской поликлинике медсестра оскорбила пациента на глазах у свидетелей

Мужчина зашел без очереди в кабинет доктора «просто спросить».

В поликлинике Центрального района Минска произошел конфликт: медсестра некорректно обратилась к пациенту, сообщает Mlyn.by.

Медсестра назвала пациента «свинотой», когда тот зашел в кабинет, чтобы уточнить порядок очереди.

По словам свидетеля ситуации, этот случай не первый. Женщина уточнила, что сотрудница регулярно позволяет себе разговаривать на повышенных тонах и допускает грубые высказывания.

Адвокат сразу пояснила, что подобное поведение медицинского работника влечет дисциплинарную, административную и гражданско-правовую ответственность по законодательству Беларуси.

Грубость недопустима. Нарушение этих норм может повлечь привлечение к дисциплинарной ответственности.

Пациент, в адрес которого прозвучало оскорбление, может обратиться в суд с иском о денежной компенсации морального вреда, пояснила юрист.

Что касается высказывания «свинота», адвокат пояснила следующее. Для признания высказывания оскорблением по ст. 10.2 КоАП законодательство требует соблюдения двух обязательных условий: намерения унизить честь и достоинство конкретного лица и непристойной формы высказывания.

А «свинота» скорее относится к бранной инвективной лексике (словам и выражениям, используемым для выражения агрессии, оскорбления, унижения собеседника, выражения презрения, враждебности или пренебрежения).

Есть ли в этом состав правонарушения, непосредственно определяет суд.

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