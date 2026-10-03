В минской поликлинике медсестра оскорбила пациента на глазах у свидетелей

В минской поликлинике медсестра оскорбила пациента на глазах у свидетелей12
- 3.10.2026, 10:21
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Мужчина зашел без очереди в кабинет доктора «просто спросить».
В поликлинике Центрального района Минска произошел конфликт: медсестра некорректно обратилась к пациенту, сообщает Mlyn.by.
Медсестра назвала пациента «свинотой», когда тот зашел в кабинет, чтобы уточнить порядок очереди.
По словам свидетеля ситуации, этот случай не первый. Женщина уточнила, что сотрудница регулярно позволяет себе разговаривать на повышенных тонах и допускает грубые высказывания.
Адвокат сразу пояснила, что подобное поведение медицинского работника влечет дисциплинарную, административную и гражданско-правовую ответственность по законодательству Беларуси.
Грубость недопустима. Нарушение этих норм может повлечь привлечение к дисциплинарной ответственности.
Пациент, в адрес которого прозвучало оскорбление, может обратиться в суд с иском о денежной компенсации морального вреда, пояснила юрист.
Что касается высказывания «свинота», адвокат пояснила следующее. Для признания высказывания оскорблением по ст. 10.2 КоАП законодательство требует соблюдения двух обязательных условий: намерения унизить честь и достоинство конкретного лица и непристойной формы высказывания.
А «свинота» скорее относится к бранной инвективной лексике (словам и выражениям, используемым для выражения агрессии, оскорбления, унижения собеседника, выражения презрения, враждебности или пренебрежения).
Есть ли в этом состав правонарушения, непосредственно определяет суд.