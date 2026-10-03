Братья Протасы отдали по результативной передаче в стартовом матче «Вашингтона» 3.10.2026, 10:35

Алексей и Илья Протасы

Фото: Прессбол

Белорусы завершили игру с показателем полезности «+1».

В первом матче чемпионата НХЛ-2026/27 «Вашингтон Кэпиталс» на выезде оказался сильнее обладателя Кубка Стэнли «Каролины Харрикейнс» — 5:2 (3:0, 2:1, 0:1), пишет «Прессбол».

В составе победителей братья Алексей и Илья Протасы вышли на лед в третьем звене вместе с Джорданом Кайру, отдали по результативной передаче во время заброшенной Коулом Хатсоном второй шайбы «Вашингтона» и завершили игру с показателем полезности «+1».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com