Братья Протасы отдали по результативной передаче в стартовом матче «Вашингтона»
- 3.10.2026, 10:35
Белорусы завершили игру с показателем полезности «+1».
В первом матче чемпионата НХЛ-2026/27 «Вашингтон Кэпиталс» на выезде оказался сильнее обладателя Кубка Стэнли «Каролины Харрикейнс» — 5:2 (3:0, 2:1, 0:1), пишет «Прессбол».
В составе победителей братья Алексей и Илья Протасы вышли на лед в третьем звене вместе с Джорданом Кайру, отдали по результативной передаче во время заброшенной Коулом Хатсоном второй шайбы «Вашингтона» и завершили игру с показателем полезности «+1».