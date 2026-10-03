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Братья Протасы отдали по результативной передаче в стартовом матче «Вашингтона»

  • 3.10.2026, 10:35
Братья Протасы отдали по результативной передаче в стартовом матче «Вашингтона»
Алексей и Илья Протасы
Фото: Прессбол

Белорусы завершили игру с показателем полезности «+1».

В первом матче чемпионата НХЛ-2026/27 «Вашингтон Кэпиталс» на выезде оказался сильнее обладателя Кубка Стэнли «Каролины Харрикейнс» — 5:2 (3:0, 2:1, 0:1), пишет «Прессбол».

В составе победителей братья Алексей и Илья Протасы вышли на лед в третьем звене вместе с Джорданом Кайру, отдали по результативной передаче во время заброшенной Коулом Хатсоном второй шайбы «Вашингтона» и завершили игру с показателем полезности «+1».

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