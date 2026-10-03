В Молдове прогремели взрывы в четырех районах 3 3.10.2026, 10:31

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Полиция обнаружила обломки дронов.

В Молдове в очередной раз обнаружили обломки дронов после серии взрывов на фоне ночной атаки оккупантов РФ на Одессу. Утром 3 октября в четырех районах Молдовы прогремели взрывы. Полиция обнаружила обломки беспилотников, а в одном из случаев после взрыва загорелась сухая растительность.

О происшествиях в Кеушенском, Штефан-Водском, Новоаненском и Хинчештском районах сообщила молдавская полиция, пишет Noi.md. Около 07:50 правоохранители получили сообщение о взрыве недалеко от города Кеушень. На месте зафиксировали густой дым и обнаружили обломки беспилотника. Фрагменты дрона также обнаружили вблизи села Дубовка и города Хинчешти. Еще одно место с обломками нашли между селами Делакеу и Пухечень Новоаненского района.

Фото: noi.md

Что еще известно о взрывах

Еще один взрыв произошел вблизи села Крокмаз Штефан-Водского района. По данным полиции, беспилотник взорвался на винограднике недалеко от хозяйственной постройки. В результате инцидента загорелась сухая растительность, а в здании выбило окна. О пострадавших не сообщается.

Министерство обороны Молдовы, в свою очередь, заявило, что системы наблюдения зафиксировали пролет нескольких беспилотников вблизи Анений-Ной, Штефан-Воде, Хинчешт, Тудори и Кеушень. По информации ведомства, на места инцидентов были направлены полицейские и военнослужащие Национальной армии. Молдавское Минобороны связало эти события с массированными атаками РФ на Украину.

Правоохранительные органы продолжают фиксировать случаи и выяснять все обстоятельства. Власти призвали жителей не приближаться к местам взрывов и не прикасаться к обломкам или другим подозрительным предметам.

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