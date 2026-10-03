Алиев жестко предостерег от вмешательств в дела Азербайджана, намекнув на Россию 1 3.10.2026, 9:00

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Ильхам Алиев

Баку принимает и будет принимать самые серьезные меры.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время VIII съезда правящей партии «Ени Азербайджан», состоявшегося в Баку 2 октября, сделал ряд громких заявление, некоторые из которых можно расценивать как предупреждение России.

Об этом пишет Диалог.UA после мониторинга СМИ. Алиев предупредил азербайджанскую общественность, что по мере усиления Азербайджана на страну будет «возрастать давление».

Он заявил, что Баку отвечает многочисленными ударами, чтобы «каждый знал свое место, не вмешивался в наши дела». «Пусть каждый заботиться о своем народе и государстве», - подчеркнул Алиев.

Президент Азербайджана добавил, что Баку принимает и будет принимать самые серьезные меры в отношении всех возможных угроз для страны. По его словам, меры безопасности всегда находятся на повестке дня.

Ильхам Алиев в своей речи не упомянул прямо Россию, но некоторые политические обозреватели считают, что предупреждение направлено Москве, которая продолжает вмешиваться в дела Южного Кавказа.

Отношения между Баку и Москвой в последние годы резко ухудшились из-за катастрофы азербайджанского пассажирского самолета и из-за российских пропагандистов, некоторые из которых призывали к насильственному изменению конституционного строя Азербайджана.

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