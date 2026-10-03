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Украинский Mirage впервые в истории сбил ракету «Бандероль» с бортовой пушки

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  • 3.10.2026, 8:26
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Украинский Mirage впервые в истории сбил ракету «Бандероль» с бортовой пушки

Пилот должен был совершить уникальный маневр.

Французский истребитель Mirage 2000-5F в составе Воздушных сил ВСУ впервые в истории уничтожил российскую крылатую ракету S8000 «Бандероль» огнем из авиационной пушки.

Об этом сообщает Militarnyi и французский проект French Aid to Europe.

О первом таком случае сообщил французский проект French Aid to Europe, отслеживающий военную помощь Франции. Когда и где именно это произошло, а также имя пилота не разглашается.

Фото: @aidefranceukr/X

Чтобы поразить ракету из пушки, пилот должен был приблизиться к ней вплотную. Ракеты «воздух-воздух» запускают с большого расстояния, а пушечный огонь требует выйти на летящую цель со скоростью более 500 км/ч и попасть в нее с короткой дистанции.

Снаряды для авиапушки стоят значительно дешевле ракет «воздух-воздух», которых Украине не хватает. Именно эти ракеты министр обороны Украины Евгений Хмара на днях назвал среди ключевых потребностей, обращаясь к партнерам из ЕС. Каждая цель, сбитая из пушки, помогает сохранить дефицитный ракетный запас.

Франция передала Украине эти истребители в 2025 году из резервов своих воздушно-космических сил. Самолет оснащен двумя 30-мм пушками DEFA 554 со 125 снарядами на каждый. Темп стрельбы составляет 1800 выстрелов в минуту.

Россия начала применять «Бандероль» в 2024 году, а затем стала использовать эти ракеты все чаще, в частности во время массированных атак. Основным носителем ракеты является ударный беспилотник «Орион», также ее адаптируют для вертолетов Ми-28Н. ГУР обнаружило в «Бандероле» более 20 иностранных компонентов, среди которых десять американских микросхем.

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