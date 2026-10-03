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В США разбили выдумки России об «угрозе» для Калининграда

  • 3.10.2026, 6:00
В США разбили выдумки России об «угрозе» для Калининграда

НАТО является исключительно оборонным альянсом.

НАТО является исключительно оборонным альянсом и не стремится атаковать Россию или угрожать ее интересам. В то же время, союзники готовы защищать каждый дюйм своей территории от возможной агрессии.

Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Витакер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью CNBC.

По словам американского дипломата, российской стороне был четко доказан оборонительный характер Альянса, несмотря на письма с угрозами, которые Москва направляла в адрес блока.

Он подчеркнул, что нынешнее агрессивное поведение Кремля обусловлено отсутствием успехов на поле боя в Украине, из-за чего РФ пытается выплеснуть свою агрессию извне.

- Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО, но в то же время мы не нацелены на наступательные действия. Мы не стремимся атаковать Россию или каким-либо образом ставить под угрозу ее интересы, - отметил Витакер.

Представитель США подчеркнул, что Североатлантический альянс будет продолжать активную работу, чтобы укреплять оборонные возможности и быть еще лучше подготовлены к защите своих членов в будущем.

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