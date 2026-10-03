В подмосковной Калуге прогремели странные взрывы

В подмосковной Калуге прогремели странные взрывы8
- 3.10.2026, 12:19
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Российская ПВО вместо дронов стреляла по домам.
В российском городе Калуга, расположенном примерно в 180 км от Москвы, местные жители сообщают о серии взрывов. На опубликованных кадрах видно, что местная ПВО обстреляла дома вместо того, чтобы сбить дроны.
По словам свидетелей, в центре города и его окрестностях раздавались «странные» взрывы и слышался пролет дронов. Кадры с места «работы» местной ПВО опубликовал мониторинговый паблик Exilenova+.
«Осколки в Калуге после работы ПВО», — говорится в сообщении.
В Exilenova+ опубликовали фото и видео от россиян, которые попали под атаку местной ПВО. На кадрах видно, что в результате взрывов БПЛА были выбиты окна и повреждены балконы местных жителей.
На данный момент остается неизвестным, какой именно объект в Калуге подвергся удару. В этом областном центре расположено несколько десятков предприятий различного профиля, которые страна-агрессор может использовать в военных целях.