«Украина нащупала «цифровую иглу Кощея» России» 11.10.2026, 21:09

Иллюстрационное фото

Удары по дата-центрам могут вызвать в РФ масштабный коллапс.

Иван Яковина высказал мнение о масштабах последствий ударов Украины по российским дата-центрам: «Те проблемы, о которых сообщается официально, это, естественно, только лишь вершина айсберга, потому что доставка еды и такси - это ерунда, которая по большому счету на жизнь государства не влияет. Там затронуты сейчас куда более серьезные сферы. Там целые заводы сейчас в России не могут начать нормально работать, потому что у них ничего не работает. Транспортные сети парализованы, торговля останавливается, налоги, что очень важно, не платятся сейчас многими предприятиями, потому что их данные утеряны. Они исчезли, просто испарились как дым. Ситуация очень нехорошая».

О том насколько важно уничтожить все российские дата-центры, журналист рассказал на своем YouTube-канале.

«То что мы сейчас видим, это маленькая верхушка айсберга. На самом деле там проблем гораздо больше. И по результатам последних ударов, три важных дата-центра сильно повреждены во Владимире. Это последний и самый мощный, самый крутой и самый важный дата-центр «Яндекса». Осталось еще три, но все они совокупно меньше, чем взорванный сегодня во Владимире. Именно после уничтожения этого дата-центра во Владимире начались сбои в работе крупных сетей по всей России», - пояснил Яковина.

Также политический обозреватель сообщил: «Это как цифровая игла Кощея. Сам Кощей типа бессмертный. Он все знает, он все умеет. Он обладает огромной экономикой, ядерной мощью, нескончаемым потоком сил и так далее, но игла, в которой заключена его жизнь, она очень хрупкая, нежная, беззащитная, и вот Украина сейчас начала эту иглу сгибать. Три дата-центра взорваны. Осталось еще три, и если эти еще три будут тоже уничтожены, то в России, видимо, начнется полный цифровой коллапс».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com