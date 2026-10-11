Российский танкер у Сочи превратился в «корабль-призрак»
- 11.10.2026, 21:43
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Судно с нефтью дрейфует без экипажа после масштабного пожара.
Telegram-канал Exilenova+ опубликовал кадры подбитого российского танкера Aframax Rio с нефтью после масштабного пожара у берегов Сочи. Судно с трудом держится на плаву, однако на его палубе и борту видны обширные следы повреждений.
Корпус судна практически завален набок в результате мощного взрыва. Значительная часть обшивки и палубы уничтожена, часть судна ушла под воду, а нос и корма остаются на плаву. Из-за отсутствия экипажа и управления судно превратилось в «корабль-призрак».
Судно представляет серьезную опасность, поскольку дрейфует без экипажа. По данным властей Мальты, в его резервуарах по-прежнему может оставаться несколько тонн горючего топлива.
О пожаре ранее сообщили ASTRA и Exilenova+. Очевидцы фиксировали сильное возгорание в море, при этом, по информации Exilenova+, не слышали взрывов или воздушной тревоги.
Танкер перевозил сырую нефть из Новороссийска в Индию и был почти полностью загружен. Российские паблики связывали пожар с атакой безэкипажного катера, однако Силы обороны Украины эту версию не подтверждали.
В то же время официальных подтвержденных данных о причинах пожара на танкере до сих пор нет. Версия об атаке беспилотников остается лишь одной из озвученных.