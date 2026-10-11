Андрей Санников: У Запада есть все инструменты против Лукашенко

Андрей Санников: У Запада есть все инструменты против Лукашенко1
- 11.10.2026, 16:51
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Ограничения в этой сфере могут быстро остановить агрессора.
На границе Латвии с Беларусью зафиксирована новая опасная провокация. Вооруженные люди в масках пытались вытолкнуть группу мигрантов на латвийскую территорию, угрожали военным, а затем проникли в Латвию и повредили пограничную инфраструктуру.
На какие болевые точки режима Лукашенко может надавить Запад, отвечая на подобные действия? Об этом в интервью сайту Charter97.org рассказал лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.
— Европейский Союз обладает целым арсеналом инструментов для оказания давления и предотвращения подобных провокаций. Как всегда, не хватает политической воли.
Начнем с того, что Беларусь - это бутылочное горлышко для транспортных потоков, которое важно не только для Беларуси, но и для России и Китая. Ограничения в этой области позволяет достаточно быстро приструнить агрессора.
Европа очень слабо реагирует на подобные диверсии, и грозные заявления об усилении давления для предотвращения провокаций оборачиваются почему-то ползучим признанием диктатора Лукашенко.
А любая нерешительность и любые шаги по признанию режима оборачиваются более агрессивным поведением режима. Это же азбука, и это подталкивает диктаторов к жестким действиям против демократических государств по всему миру.
Западное разведсообщество с нарастающей тревогой говорит о сценариях нападения на страны Балтии в недалеком будущем, поэтому сегодня нужно действовать решительно.
Предотвратить эскалацию можно согласованными решительными мерами членов НАТО против агрессора и соагрессора, то есть режимов Путина и Лукашенко. Все инструменты есть: военные, политические, дипломатические, финансовые, экономические, военные законодательные, административные, логистические и так далее.