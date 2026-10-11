В Швейцарии создали велосипед, который ездит сам 1 11.10.2026, 17:05

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Он объезжает препятствия, тормозит и может приехать к клиенту.

Группа студентов из Швейцарской высшей технической школы Цюриха разработала велосипед, которому не нужен человек за рулем. Он сам передвигается по улицам, объезжает препятствия и вовремя тормозит, пишет PiataAuto.md.

Казалось бы, зачем такое изобретение, если велосипед и так идеален: полезен для здоровья, не загрязняет воздух и помогает разгрузить городские дороги. Однако, как поясняется, студенты и не собирались заменять велосипедиста. Свою технологию они создавали прежде всего для прокатных сервисов, где велосипеды берут через приложение.

Проблема таких сервисов, как отмечает издание, проста. Человек доезжает куда ему нужно и оставляет велосипед там. Но это место не всегда популярно среди других клиентов, поэтому транспорт может долго простаивать без дела. Тогда компании приходится отправлять сотрудников, чтобы те вручную перегнали его в людное место.

Умный велосипед, по замыслу разработчиков, решает это сам: он возвращается туда, где на него выше спрос. А тот, кто находится в отдаленном районе, сможет вызвать велосипед к себе, и тот приедет без сопровождения.

По словам студентов, именно эти перебои с логистикой больше всего мешают прокатным компаниям работать стабильно и прибыльно. Их разработка, как уверяют авторы, полностью устранила бы эту проблему, а заодно расширила бы зону покрытия сервиса и помогла бы привлечь больше клиентов.

Как видно на видео, спереди на велосипеде установлены камеры и датчики. Полученные данные обрабатывает бортовой компьютер – примерно так, как это делают современные автомобили с автопилотом. Система распознает предметы и препятствия, определяет, куда двигаться, и при необходимости объезжает помехи.

Компьютер, как уточняется, сам поворачивает руль и нажимает на тормоза, а двигаться велосипеду помогает электромотор, как на обычных электробайках. Чтобы не упасть, конструкцию дополнили двумя боковыми колесами, похожими на те, что ставят на детские велосипеды для новичков.

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