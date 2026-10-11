Трамп захотел переименовать океан в свою честь

Трамп захотел переименовать океан в свою честь47
- 11.10.2026, 16:30
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Речь может идти о Тихом или Атлантическом океане.
Президент США Дональд Трамп выдвинул идею переименования ещё большего числа водоёмов, в частности, назвать в свою честь Тихий или Атлантический океан.
Заявление американского президента приводит The Washington Post.
Во время митинга в Кларксвилле, штат Теннесси, Трамп сказал: «У нас есть залив. У нас есть прекрасное озеро. Теперь кто-то сказал: «Вам нужна река»… Нам нужна река. Нам нужен океан».
Трамп размышлял о том, что мог бы переименовать либо Атлантический, либо Тихий океан, и, судя по всему, в шутку заметил, что новое название можно было бы дать в его честь.
«Мы назовём его «Океан Трампа» или, или, «Океан Америк», что-то в этом роде», – сказал Трамп, вызвав смех и аплодисменты.
В прошлом году Трамп переименовал Мексиканский залив в «Залив Америки», что вызвало дипломатическую напряжённость в отношениях с Мексикой, конфликт с агентством Associated Press после того, как это СМИ отказалось использовать новое название, а также другие споры.
В августе Трамп также переименовал озеро Онтарио, расположенное между Нью-Йорком и Канадой, в «Озеро Америки». Этот шаг был сделан на фоне конфликта с канадским руководством по поводу торговли и тарифов.