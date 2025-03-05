Главные заявления Трампа во время выступления перед Конгрессом 8 5.03.2025, 8:44

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Дональд Трамп

Политик начал со слов «Америка вернулась».

Утром 5 февраля по киевскому времени президент США Дональд Трамп выступил перед американским Конгрессом. Свое выступление политик начал со слов «Америка вернулась», после чего он в очередной раз вспомнил о том, что его предшественник Джо Байден был «худшим» президентом в истории США. В конце своей речи глава Америки также упомянул о стремлении завершить войну в Украине, говорил о готовности сторон к заключению мирного соглашения. «Фокус» собрали главные заявления Трампа во время выступления.

Путину «развязал» руки вывод войск США из Афганистана

Дональд Трамп считает, что Владимир Путин начал военную агрессию против Украины, когда увидел, как США выводят свои войска из Афганистана.

«Когда Путин увидел ужасный вывод войск США из Афганистана, он увидел, что пришло время действовать», — заявил президент США.

«Каждую неделю в Украине погибает 2000 человек»

По словам Дональда Трампа, еженедельно в Украине погибает не менее 2000 человек. Также политик в очередной раз заявил о необходимости немедленно прекратить российско-украинскую войну.

«2000 человек убивают каждую неделю в Украине. Это украинцы и русские, не американцы», — утверждает президент США.

США предоставили Украине «сотни миллиардов долларов»

По словам Трампа, США предоставили Украине «сотни миллиардов долларов» помощи во время полномасштабной войны.

«Предыдущая администрация предоставила Украине сотни миллиардов. 350 миллиардов — это как отобрать конфету от ребенка», — отметил он.

Также политик дал понять, что больше США не будут оказывать столько помощи Украине, и вспомнил пример Европы, которая, по его словам, больше средств потратила «на покупку российского газа», чем на помощь Киеву.

Украина готова сесть за стол переговоров «как можно быстрее»

Во время речи Трамп вспомнил о «важном» письме, которое получил от Владимира Зеленского накануне. По его словам, в письме говорилось о готовности подписать соглашение о редкоземельных ресурсах в «любое время» и в «любом месте». Также он добавил, что Украина готова сесть за стол переговоров «как можно быстрее».

«Украина готова сесть за стол переговоров как можно быстрее», — заявил он.

Россия готова к заключению мирного соглашения

Также президент США сообщил о том, что получил «мощный» сигнал от Кремля о готовности к прекращению российско-украинской войны и заключению мирного соглашения между государствами.

«Мы получили мощный сигнал о готовности к миру от России», — сообщил Трамп.

По словам главы США, чтобы завершить войну, «нужно вести диалог между двумя сторонами».

Трамп назвал в Конгрессе свои достижения

Трамп перечислил свои достижения на посту президента Штатов за примерно полтора месяца после своей инаугурации 20 января. В частности, он высказался о:

переименовании Мексиканского залива в американский,

внедрении английского как официального языка в США,

запрете дистанционной работы для служащих,

дерегуляцию,

утверждении двух гендеров - мужского и женского,

записал себе в «победу» резкое сокращение незаконного пересечения границы.

При этом выступление Трампа республиканцы ежеминутно перебивали аплодисментами, вместе с тем представители Демократической партии держали таблички вроде «Ложь».

Президент США во время речи также объявил о захвате одного из террористов, организовавших взрыв в Аббатстве Гейт в Афганистане, в результате которого погибли 13 военнослужащих США.

Озвученные Трампом планы

Трамп заявил, что США скоро вернут контроль над Панамским каналом, и что его администрация уже начала работать над этим.

В обращении к жителям Гренландии он заявил, что «Мы поддерживаем ваше право на то, чтобы определять свое будущее, и если вы решите, мы примем вас в состав США».

По словам президента США, страна увеличит тарифы на импортные товары, а Китай, Индия и ЕС должны быть готовы к ответным пошлинам Штатов. И добавил, что новые пошлины вступят в силу 2 апреля.

Также Трамп рассказал, что подписал указ о введении смертной казни за убийство полицейских, и попросил Конгресс утвердить это отдельным законом.

Он рассказал, что позже на этой неделе планирует «историческое действие, чтобы резко увеличить добычу важнейших минералов и редкоземельных элементов здесь, в США».

Трамп сказал, что «ежедневно борется» за снижение цен для потребителей, несмотря на начало торговой войны, и пообещал установить пошлины для других стран такими же, как и для США.

Президент США также пообещал расширить производство энергии.

Трамп призвал Конгресс выделить финансирование на создание передовой системы ПРО Golden Dome в Штатах.

Вновь подтвердил намерения провести крупнейшую операцию по депортации в истории США.

А еще Трамп также пообещал «установить американский флаг на Марсе и даже дальше».

Инцидент во время выступления Трампа

Также добавим, что некоторые конгрессмены попытались «сорвать» выступление Трампа в Конгрессе в самом начале его выступления. Им сделали предупреждение.

Кроме того, по указанию спикера Палаты представителей Майка Джонсона конгрессмена-демократа Ала Грина выгнали из зала заседаний из-за «нарушения порядка», потому что он громко возмущался первыми заявлениями Трампа с трибуны.

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