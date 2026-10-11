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В Индии придумали сервис спасения задержанных протестующих

  • 11.10.2026, 17:29
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В Индии придумали сервис спасения задержанных протестующих
ФОТО: GETTY IMAGES

Оно находит водителей-волонтеров и отслеживает, куда увозят людей.

25-летний Раджив Чоудхари из Дели разработал цифровую платформу, которая помогает задержанным на акциях протеста найти дорогу домой. Система объединяет искусственный интеллект, волонтеров и водителей, готовых бесплатно забирать людей из полицейских участков, пишет The Telegraph India (перевод — сайт Charter97.org).

Идея появилась после того, как Чоудхари сам побывал на протесте и увидел, как люди помогают друг другу. Сначала он организовывал доставку необходимых вещей, а затем занялся координацией волонтеров. В итоге простая таблица Google превратилась в целое приложение.

Во время массовых протестов в Дели против главы избирательной комиссии Гьянеша Кумара задержанных развозили по разным полицейским участкам, и родственникам и друзьям было трудно понять, где искать задержанных и как помочь им добраться домой.

Приложение Чоудхари собирает сообщения о задержаниях, отслеживает автобусы и находит поблизости водителей-добровольцев. Искусственный интеллект обрабатывает сообщения на английском, хинди и хинглише, извлекает нужные данные и отмечает случаи, когда человеку требуется медицинская помощь.

Затем оператор связывается с ближайшим водителем и следит за тем, чтобы задержанного забрали и доставили в безопасное место. При этом платформа не работает автономно: информация поступает от людей на месте, а каждое сообщение требует проверки.

«Мы создали таблицу Google», — вспоминает Чоудхари первые дни работы проекта. По его словам, первоначальная система помогла более чем 250 людям вернуться домой.

Теперь волонтер хочет поделиться разработкой с другими инициативами. Главная трудность — найти достаточно водителей, готовых бесплатно помогать задержанным.

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