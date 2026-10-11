В Индии массовые протесты вспыхнули c новой силой 2 11.10.2026, 9:59

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Фото: Getty Images

Граждане требуют отставки главы Избирательной комиссии.

10 октября в столице Индии Нью-Дели полиция задержала более 2000 участников протестов против пересмотра списков избирателей. Власти перекрыли часть города, приостановили работу мобильного интернета и закрыли десятки станций метро.

Об этом сообщает Reuters.

Протесты организовало молодежное движение Cockroach, участники которого требовали отставки главы Избирательной комиссии Индии Гьяниша Кумара. Причиной недовольства стал масштабный пересмотр списков избирателей, который, по мнению критиков, мог оказать содействие правящей партии премьер-министра Нарендры Моди.

При этом для предотвращения демонстрации индийские власти привлекли тысячи полицейских и военнослужащих военизированных подразделений. В центральном деловом районе Дели отключили мобильный интернет, закрыли десятки станций метро и рынков.

Правоохранители установили блокпосты на основных дорогах и въездах в столицу. Они проверяли транспортные средства и автобусы, стараясь не допустить протестующих к месту проведения акции.

Демонстранты планировали собраться у Джантар-Мантар в центре города, однако полиция перекрыла территорию еще до начала протеста. Всего в Дели задержали более 2000 человек, в том числе основателя движения Cockroach Абхиджита Дипке. По данным местных медиа, еще около 400 протестующих задержали в Мумбаи.

3 октября люди вышли на улицы с требованием отставки главного избирательного комиссара Гьянеша Кумара из-за масштабных изменений в списках избирателей. Во время акции протеста полиция задержала десятки молодых людей.

Избирательная комиссия заявляет, что цель сокращения списков избирателей — удалить дублирующиеся и недействительные записи, и на данный момент из списков избирателей исключено 130 миллионов имен.

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