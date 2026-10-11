У Папы Римского обнаружили опухоль в легком 11.10.2026, 16:44

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ФОТО: GETTY IMAGES

Льву XIV предстоит операция по удалению новообразования.

У Папы Римского Льва XIV обнаружили новообразование в легком. Ему предстоит операция, сообщил Reuters.

На предстоящей неделе ожидается операция по удалению небольшой опухоли в легком у Папы Римского. По его словам, новообразование «хорошо локализовано» и было обнаружено на ранней стадии:

— Недавно во время медицинских обследований врачи обнаружили у меня в легком локализованный узелок, — сказал понтифик. — Он был обнаружен на очень ранней стадии и находится под контролем.

В Ватикане не сообщили, является ли оно злокачественным. Он может быть и доброкачественным.

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