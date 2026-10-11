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Бывший солист «Песняров» стал сельским учителем

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  • 11.10.2026, 17:23
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Бывший солист «Песняров» стал сельским учителем
Фото: «Минская правда»

Он ведет уроки, хозяйство и восстанавливает дом своими руками.

Александр Завгородний раньше пел в «Песнярах» и «Верасах-2007». Год назад он переехал из Минска в деревню Невясцы Слуцкого района. Сам он городской: родился в Барановичах, в детстве жил в Польше и Германии, где служил отец-военнослужащий, а потом в Минске. Деревни в его детстве не было, но о собственном доме на земле он мечтал с малых лет, пишет «Минская правда».

В 2003 году 16‑летнего Александра заметил Леонид Борткевич, и парень стал самым молодым вокалистом в истории «Песняров». В 2007‑м прошёл кастинг в возрождённые Василием Раинчиком «Верасы», но в итоге выбрал сольную карьеру.

Кроме того, Александр получил три высших образования и работал педагогом.

Фото: «Минская правда»

С женой Алесей, учительницей физкультуры и трудового обучения, он познакомился в детском лагере, где был начальником. Вместе они четыре года, в браке один. Расписались между уроками: на всё было 15 минут перерыва, невеста пришла в толстовке и леггинсах, потому что после занятий у нее был учительский кросс.

Друг друга муж и жена называют на «Вы»: так привыкли ещё на работе.

Фото: «Минская правда»

Дом в Невясцах пара выбрала за 15 минут, когда увидела березы на участке. Пять лет там никто не жил, и 30 соток заросли сорняками, превратившись почти в кустарник. Сейчас дом реставрируют своими руками в стиле «хай так». Планируют мансарду со спальней и кухню-гостиную с панорамным окном. Сейчас в хозяйстве пять котов и собака, а в планах куры, козы и даже десять коров.

Александр преподаёт химию и биологию в Романовской средней школе и очень доволен деревенской школой. Алеся пока живёт на два места, потому что в Минске учится 16‑летняя дочь, которая не захотела переезжать. В той же школе Алеся ведёт несколько часов трудового обучения.

Фото: «Минская правда»

Музыку Александр не оставил: дома пишет и аранжирует песни, ведёт эфиры, мечтает о студии на участке и готовит большой концерт в Слуцке весной.

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