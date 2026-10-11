Авиация ВСУ уничтожила две важные переправы оккупантов
- 11.10.2026, 17:57
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Украинские пилоты нанесли точные удары по логистике РФ.
Украинская авиация нанесла два точных удара по логистике оккупантов, уничтожив переправы в тылу противника.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», пилоты истребителей Воздушных сил Украины применили авиабомбы для поражения двух вражеских целей на одном из направлений фронта.
В результате прицельных попаданий обе переправы были разрушены, что затруднило логистическое обеспечение российских войск.
Кадрами боевого вылета поделился один из пилотов в своем Telegram-канале «Подсолнух».