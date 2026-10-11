Генерал-майор СБУ: Лукашенко превращает Беларусь в военную инфраструктуру РФ 2 11.10.2026, 18:00

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Иллюстрационное фото

Кремль может использовать страну для давления на Польшу, Литву и Латвию.

Разведки ряда стран предупреждают: Россия может усилить гибридные атаки против НАТО и попытаться проверить Альянс на прочность.

Какие элементы гибридной войны Россия может задействовать против стран НАТО в ближайшее время? Об этом в интервью сайту Charter97.org рассказал генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун.

— Я бы не ждал одного большого и очевидного шага. Смысл российской гибридной стратегии как раз в другом: создать серию относительно небольших кризисов. Каждый из них отдельно вроде бы не выглядит достаточным поводом для жесткого ответа НАТО, но вместе они должны подорвать ощущение безопасности и единства Альянса. В первую очередь это диверсии против критической инфраструктуры: энергетики, транспорта, железнодорожных узлов, портов, подводных кабелей, предприятий оборонной промышленности.

Второе направление — кибератаки и радиоэлектронная борьба: вмешательство в работу GPS и связи, попытки нарушить работу государственных систем, банков, энергосетей.

Третий элемент — беспилотники. Это очень удобный инструмент для проверки реакции НАТО. Дрон может залететь в воздушное пространство, приблизиться к аэропорту или военному объекту, и сразу возникает вопрос: это ошибка, провокация, разведка или начало более серьезной операции? Именно такая неопределенность выгодна Москве. НАТО уже признает, что количество подобных инцидентов на восточном фланге растет. Еще одно опасное направление — операции через посредников: завербованные исполнители, поджоги, диверсии, атаки на отдельных людей или объекты.

Параллельно будет идти информационная кампания: разжигание внутренних конфликтов, поддержка крайних политических сил, дискредитация помощи Украине, попытки убедить общество, что противостояние с Россией «слишком дорогое». Не стоит исключать и ограниченные военные провокации, особенно в Балтийском регионе. Их задача может быть не в захвате территории, а в том, чтобы понять, где находится реальная красная линия НАТО и готовы ли все союзники одинаково быстро реагировать.

Для Беларуси здесь есть отдельная опасность. Кремль может использовать территорию, воздушное пространство, военную и разведывательную инфраструктуру Беларуси для давления на Польшу, Литву и Латвию. В таком случае режим Лукашенко фактически делает Беларусь частью российской военной инфраструктуры, а значит — увеличивает риски уже для самой Беларуси. Размещение российского военного потенциала в Беларуси НАТО прямо учитывает в своих оценках угроз.

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