Галлямов: Путин унижается перед Трампом ради спасения своего режима 5 11.10.2026, 18:28

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АББАС ГАЛЛЯМОВ

Кремль пытается понравиться президенту США и удержать поддержку российской элиты.

Аббас Галлямов объяснил, что тот, с кем дружит Трамп, у того больше шансов на успех в войне и не только. Путин очень старается производить хорошее впечатление на Трампа, поскольку считает, что от этого многое зависит, пояснил Аббас Галлямов. Любая сделка между Россией и Соединенными Штатами укрепляет позиции Путина, поэтому для него было важно соглашение на поставку дизеля в США.

Об этом бывший спичрайтер Путина рассказал в эфире YouTube-канала «И грянул Грэм».

«Путин чувствует, что по-настоящему опора его власти - это не абстрактный и бесконечно далекий от него народ, а истеблишмент, а с точки зрения истеблишмента сделка та хорошая, потому что истеблишмент за нормализацию отношений с Америкой. И вот Путин это демонстрирует, что, смотрите, я адекватный, там, где со мной ведут себя хорошо, и я веду себя хорошо, и, вообще, перспективы у нас тут намечаются замечательные», - отметил важный нюанс политолог.

Также Галлямов сообщил: «Еще важнее для Путина сам Трамп, то есть ему важно нравится Трампу. Ключ к успеху в войне - это Трамп. Если Трамп будет поддерживать Украину, Путину там ничего не светит, а вот если все-таки удастся перетащить Трампа на свою сторону, то тогда светит, поэтому Трампу надо нравиться, а россияне потерпят. Если коротко, то вот так»

Политолог ответил на вопрос, будет ли нужен Трамп Путину после провала на промежуточных выборах: «За несколько лет можно много всего успеть. Президент США, если власть его ограничена недружественным к нему Конгрессом, если все-таки демократам удастся взять под свой контроль обе палаты, он будет не такой великий, как президент России, с точки зрения своих полномочий, но все равно фигура достаточно значимая, а особенно в части внешней политики».

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