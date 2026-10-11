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«Это может быть проба биологического оружия»

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  • 11.10.2026, 19:05
  • 2,484
«Это может быть проба биологического оружия»
ФОТО: AP

Врач объяснил, что может скрываться за вспышкой чумы в России.

В Иркутской области РФ после смерти сотрудницы противочумного института введены карантинные меры. Под наблюдением медиков находятся почти 200 человек, несколько медучреждений закрыли на карантин, а власти избегают прямых комментариев о возможной вспышке чумы.

Что может скрываться за возможной вспышкой чумы в России? Может ли она разрастись? Об этом в интервью сайту Charter97.org рассказал проживающий в Испании белорусский врач Алексей Носов.

— Дело в том, что чума может быть опасна для определенной группы людей. Я объясню. Лет пять назад в одном из интервью я уже рассказывал, что один мой одногруппник из университета работает как раз в микробиологической лаборатории. У них есть штаммы чумы, которые не действуют на восточную группу славян. Их разрабатывали именно с этой целью.

Возможно, какой-либо штамм и сейчас выпущен на волю. То есть на какую-то определенную этническую группу он не будет действовать, а на все остальные будет. Это, скорее всего, проба пера, проба биологического оружия. Потому что на современном уровне микробиологии чума — это всего лишь хорошо подобранная доза антибиотиков, в частности стрептомицина, который, в общем-то, когда-то был для нее изобретен.

Если сейчас есть вспышка бактериологического заболевания, которое распространяется и не купируется никакими антибиотиками, значит, это элемент биологического оружия.

Скорее всего, они испытывают биологическое оружие. То есть они замалчивают, но статистику собирают. Потому что каким бы реакционным ни было правительство, все-таки в таких делах ведется определенный учет и исследование того, что происходит.

Это все не пущено на самотек. Люди, которые за это ответственны, прекрасно знают все данные. Если это какая-то случайная вспышка, то эти колонии бактерий уже растут на агар-агарах. Соответственно, будут выделяться чистые колонии, будет определяться чувствительность к антибиотикам.

Мне очень сложно сейчас говорить, что уже сделано, а что может быть сделано, но приблизительно путь такой. А если это, мало того, прогнозируемая вспышка, то у них есть все данные о чувствительности данной бактерии к определенным антибиотикам. И, соответственно, у них есть какие-то прогнозы, цели и задачи. Так как это замалчивается, о целях и задачах сложно судить.

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