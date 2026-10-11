Украинские дроны снова ударили по ПВО РФ около Сочи 11.10.2026, 18:49

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Иллюстрационное фото

На территории воинской части вспыхнул пожар.

В ночь на 11 октября возник пожар на месте дислокации российской системы противовоздушной обороны в Сочи, свидетельствуют данные мониторингового сервиса NASA FIRMS. По данным сервиса, спутник зафиксировал пожар в 02:29 по местному времени.

Ранее в городе была объявлена воздушная тревога, введены ограничения на полеты самолетов. Мониторинговая группа «Крымский ветер» сообщила о пожаре в воинской части ПВО №03110 на федеральной территории «Сириус» вблизи Сочи.

Как пишет военный портал «Милитарный», позицию ПВО атаковали ударные дроны Сил обороны Украины.

«Месяцем ранее на этой территории также зафиксировали поражение системы ПВО и последующую детонацию ракет. Тогда целью стала российская система противовоздушной обороны С-300», – говорится в статье. Как добавили аналитики, украинские дроны поразили как саму пусковую установку, так и территорию, где размещались дополнительные элементы комплекса.

Тогда украинские дроны нанесли комбинированные удары по нефтяной инфраструктуре Сочи, в частности по нефтебазам «Роснефти» и ООО «Лукойл-Югнафтопродукт». Судя по спутниковым снимкам, на нефтебазе «Роснефти» были уничтожены шесть резервуаров, а на объекте «Лукойл-Югнафтопродукт» – уничтожены или повреждены еще три.

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