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Гомельские идеологи придумали «семейный» способ бесплатной работы

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  • 11.10.2026, 18:37
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Гомельские идеологи придумали «семейный» способ бесплатной работы
Иллюстрационное фото

Участников конкурса молодых семей обязали проводить трудовые акции.

На Гомельщине объявили очередной конкурс на лучшую молодую семью региона: сначала проводят районные отборочные этапы, в декабре — областной финал. Такую «популяризацию традиционных ценностей» и «повышение престижа семьи как важнейшего социального института» идеологи проводят с 2008 года. Но недавно, обратил внимание «Флагшток», появился любопытный нюанс.

С прошлого года участникам недостаточно подходить под критерии молодой семьи (хотя бы один из супругов моложе 31 года), быть в первом браке, воспитывать детей и не нарушать морально-нравственные устои — попросту, не иметь за плечами уголовного дела или профучета для детей. Справка из УВД и характеристика идеолога с предприятия — само собой.

Но теперь есть еще одно обязательное требование: провести в своем населенном пункте трудовую акцию «Для тебя, моя Родина». Причем о благоустройстве и наведении порядка обязательно отчитаться в видеоформате.

Жюри будет смотреть, оценивать и учитывать участие всех членов семьи, масштаб и затраты на проведение акции, привлечение к ней жителей населенного пункта. А результаты оглашаются только на областном финале.

Право слово, гомельским идеологам можно только поаплодировать. В области – 21 район, плюс город областного подчинения. Если в каждом из них будет хотя бы по три семьи-участницы – всего 66.

То есть, 66 «трудовых акций» по благоустройству и наведению порядка. И все для районных, а тем более областного бюджета – не стоят ровным счетом ничего.

Если участников будет больше (например, в 2025 году только Железнодорожный район Гомеля представляли 6 семей) — соответственно, больше бенефитов для районных и областной администрации.

А вот призы победителям (например, Советский район Гомеля закупил 20 подарочных сертификатов на 1000 рублей) и прочие расходы можно оплачивать и не из местного бюджета, за счет «иных источников, не запрещенных законодательством РБ», что прямо указано в положении конкурса. Как ни посмотри, одни плюсы.

И с одной стороны, без иронии: это прекрасный расчет, что через чувство сопричастности, сделанное своими руками, люди будут больше ценить и беречь.

Так и прошлогоднюю укладку плитки учителями и школьниками, и внеплановые субботники можно представить не принудительным трудом, а удачным управленческим решением.

Но с другой стороны — скользкая это дорожка. Ведь ведет она к укреплению локальных сообществ и местного самоуправления. А если оно наберет силу, люди захотят, чтобы с их мнением считались. Начнут задавать неудобные вопросы, куда идут их налоги, как именно расходуется районный бюджет и нужны ли в администрации чиновники, от которых благоустройства не допросишься, пока сам не сделаешь…

Как — страшно сказать — при демократии.

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