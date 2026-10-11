На Комаровке нашли необычный белорусский батат 11.10.2026, 18:59

Иллюстрационное фото

Теплолюбивую культуру выращивают в Минской области под пленкой.

На Комаровке можно найти батат, выращенный в Беларуси. Причём разных цветов — желтый, розовый, красный, фиолетовый, заметил «Смартпресс».

Стоимость такого батата колеблется от 12 до 18 рублей за килограмм. Некоторые сорта более сладкие, другие имеют овощной привкус. Более дорогие, фиолетовые, также имеют фиолетовый цвет мякоти.

«Берут и интересуются, да, — рассказывает продавец. — Причем берут не только белорусы, но и гости из других стран, особенно азиатских. Говорят, делают из него много блюд — от гарниров до смузи».

Батат выращивают в Минской области, занимаются этой культурой не первый год.

«Культура теплолюбивая, приходится держать её под пленкой, но в остальном — не особо и прихотливая».

На рынке можно найти и грибы. Боровики по 60‑100 рублей за 1 кг, подосиновики по 40 рублей за 1 кг, лисички по 12 рублей за 1 кг.

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