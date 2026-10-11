закрыть
11 октября 2026, воскресенье, 21:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На Комаровке нашли необычный белорусский батат

  • 11.10.2026, 18:59
На Комаровке нашли необычный белорусский батат
Иллюстрационное фото

Теплолюбивую культуру выращивают в Минской области под пленкой.

На Комаровке можно найти батат, выращенный в Беларуси. Причём разных цветов — желтый, розовый, красный, фиолетовый, заметил «Смартпресс».

Стоимость такого батата колеблется от 12 до 18 рублей за килограмм. Некоторые сорта более сладкие, другие имеют овощной привкус. Более дорогие, фиолетовые, также имеют фиолетовый цвет мякоти.

«Берут и интересуются, да, — рассказывает продавец. — Причем берут не только белорусы, но и гости из других стран, особенно азиатских. Говорят, делают из него много блюд — от гарниров до смузи».

Батат выращивают в Минской области, занимаются этой культурой не первый год.

«Культура теплолюбивая, приходится держать её под пленкой, но в остальном — не особо и прихотливая».

На рынке можно найти и грибы. Боровики по 60‑100 рублей за 1 кг, подосиновики по 40 рублей за 1 кг, лисички по 12 рублей за 1 кг.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Отвалите от людей
Отвалите от людей Ирина Халип
Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич
Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин
Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук