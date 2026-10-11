В Турции разгорелся грандиозный скандал на $18 миллиардов

В Турции разгорелся грандиозный скандал на $18 миллиардов3
- 11.10.2026, 18:44
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Финансовую пирамиду связали с режимом Эрдогана
Почти полмиллиона инвесторов потеряли около $18 млрд в одном из крупнейших финансовых скандалов в истории Турции. Эта история обнажила тесные связи между представителями власти, финансовыми регуляторами и частным бизнесом, а также поставила вопросы о роли администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).
В центре скандала оказалась брокерская компания Tera Yatirim. После публикации расследования Bloomberg стало известно о взлете ее акций на 40 000%. Впоследствии инвесторы понесли огромные убытки, а произошедшее сравнили с финансовой пирамидой.
Особое возмущение вызвало бездействие властей. Еще в ноябре 2025 года министр финансов Мехмет Шимшек признавал, что на рынке происходят манипуляции. Однако регуляторы вмешались лишь в августе 2026-го, после предупреждения международной компании MSCI.
Задержку связывают с системной коррупцией и концентрацией власти в руках Эрдогана. Должности в финансовых ведомствах все чаще достаются лояльным правительству людям и их родственникам. Среди фигурантов скандала оказались представители правящей «Партии справедливости и развития».
«Главный вопрос заключается не в том, знал ли президент о происходящем, а в том, почему он решил не вмешиваться», — подчеркивают авторы.
После коррупционного расследования 2013 года Эрдоган отверг обвинения и начал перестраивать систему надзора, а после попытки переворота 2016 года тысячи судей и прокуроров лишились должностей.
По мнению аналитиков, одних лишь более строгих правил для инвестиционных фондов недостаточно. Без независимых судов, работающего парламентского контроля и возможности привлекать руководителей страны к ответственности новые скандалы неизбежны.