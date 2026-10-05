Китаец рассказал, как отличить белорусов от россиян 9 5.10.2026, 21:49

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Разница оказалась слишком заметной.

Белоруска nidnvwang рассказала, как ее молодой человек, гражданин КНР, научился отличать наших соотечественников от туристов из России. Сначала разница была не сильно заметна.

«Когда мой молодой человек, китаец, только приехал в Беларусь, он не мог понять, как я сходу отличаю белорусов от приезжих из России, так как славяне для китайцев все на одно лицо, — пишет она. — Спустя два года он различает нас почти также хорошо, как и я.

Из его наблюдений: белорусы очень спокойные, в большинстве своем вежливые и терпеливы, в общественных местах уважают личное пространство и комфорт остальных. Приезжие из России — очень громкие, не замечают ничего и никого кроме себя, гонорливые. А вы что думаете?»

Белорусы рассказали о своих наблюдениях за туристами из России. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Да, неуважение — это русский мир.

— Это работает только в том случае, если приезжие из Москвы, провинциалы из России такие же медленные и спокойные. Отличие — речь, и некоторые бытовые привычки.

— Есть нормальные россияне, но они сливаются с толпой, поэтому вы видите и точно угадываете тех, кто «ку—ку».

— Когда русские славянами стали?

— Я бы слово «гонорливые» заменила на «наглые».

— Я белоруска, я очень громкая, нетерпеливая, могу выругаться. Но русских очень заметно, это правда.

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