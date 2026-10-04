В Иркутской области разгорается эпидемия чумы 11 4.10.2026, 12:52

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Несколько больниц закрыли на карантин, введен масочный режим.

На Иркутском алюминиевом заводе (ИркАЗ) в Шелехове ввели масочный режим после смерти местной жительницы от чумы, сообщил директор предприятия Артем Фоминых. По его словам, речь идет о «профилактической мере». «Береженого Бог бережет», — написал Фоминых и призвал сотрудников завода сразу обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов заболевания. Он также отметил, что по Шелехову распространяется противоречивая информация о ситуации с чумой, пишет The Moscow Times.

Тем временем в Иркутске закрыли на карантин три городских больницы № 1, 3, 10, а также Ивано-Матренинскую детскую больницу и роддом, сообщают «Люди Байкала». Источник издания в сфере здравоохранения заявил, что врачи «уже открыто говорят о чуме», однако в официальных документах заболевание не фигурирует. При этом он обратил внимание, что «выборочный карантин при легочной чуме не применяется — ограничения вводятся разом для всех медучреждений». Родственники одной из рожениц рассказали изданию, что врачи, сославшись на чуму, не пустили ее мужа в палату, несмотря на контракт на платные партнерские роды.

2 октября власти сообщили о смерти от чумы жительницы Иркутской области. Погибшей оказалась 27-летняя сотрудница Иркутского противочумного института Дарья Шипилова. По одним данным, 25 сентября она разбила в лаборатории пробирку с возбудителем болезни, по другим — вернулась из рабочей поездки в Бурятию, где фиксировался очаг чумы на границе с Монголией. 29 сентября Шипилову госпитализировали в Шелеховскую больницу с симптомами пневмонии и подключили к ИВЛ, но через несколько дней она скончалась.

Больницу закрыли на карантин. Источники «Людей Байкала» утверждают, что с 1 октября машины скорой помощи, которые везут контактировавших с Шипиловой людей на обследование, сопровождают наряды ФСБ. Всего установили 197 человек, 189 из них госпитализировали: 114 находятся в одном медучреждении, 63 — в другом, еще 12 человек направили в противочумный институт. 2 октября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщал, что признаков заболевания у них не выявлено, а результаты лабораторных исследований отрицательные.

Утром 3 октября администрация Байкальска призвала жителей временно не ездить в Шелехов и соседние населенные пункты из-за случая смерти от чумы, но позднее удалила пост.

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