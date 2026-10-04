СМИ: Чума в России может угрожать Китаю 69 4.10.2026, 21:49

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Реакция Пекина удивляет.

В Иркутской области России после смерти молодой женщины от чумы принимают противоэпидемические меры. Около 200 человек, которые могли контактировать с заболевшей, находятся под наблюдением медиков. В Шелехове действует карантин, а на местном алюминиевом заводе уже ввели масочный режим.

Ситуация вызывает вопросы и в связи с близостью Китая, с которым регион имеет тесные экономические и человеческие связи. При этом Пекин пока не объявлял о каких-либо специальных ограничениях из-за произошедшего, сообщает Dialog.UA.

Женщина скончалась после госпитализации в Шелеховскую районную больницу. Глава Бурятии Алексей Цыденов подтвердил информацию о смерти от чумы, одновременно заявив, что случай не связан с его республикой. После этого специалисты начали устанавливать всех, кто мог контактировать с заболевшей. Под наблюдение попали около 200 человек.

В Иркутскую область также прибыла глава Роспотребнадзора Анна Попова, было проведено срочное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии. Одновременно остается открытым вопрос, где именно произошло заражение.

Российские СМИ писали, что погибшая могла работать в противочумном учреждении. Среди рассматриваемых версий называлось заражение при работе с опасным биоматериалом.

В Иркутской области вводят масочный режим

Тем временем меры предосторожности начинают принимать уже не только медицинские учреждения. 4 октября стало известно, что на Иркутском алюминиевом заводе в Шелехове ввели масочный режим. Работников попросили соблюдать меры безопасности и обращаться к медикам при появлении симптомов - сообщает Ura.news.

Почему ситуация касается Китая

Иркутская область непосредственно с КНР не граничит, однако расстояние в данном случае не является единственным фактором. Регион тесно связан с Китаем торговлей, туризмом и бизнесом. В Иркутске работает Генеральное консульство КНР, в области живут и работают граждане Китая, присутствует китайский бизнес. Между российскими регионами и КНР регулярно перемещаются туристы, предприниматели и сотрудники компаний.

Кроме того, поездки между двумя странами заметно упростились. Для россиян Китай действует безвизовый режим: при определенных целях поездки находиться в стране без визы можно до 30 дней. Таким образом, возможные риски определяются не столько расстоянием до государственной границы, сколько перемещением людей, авиасообщением, туризмом и деловыми контактами.

Особенно важным станет вопрос, появятся ли новые случаи заболевания среди тех, кто контактировал с погибшей.

Пекин пока сохраняет спокойствие

Несмотря на происходящее в Иркутской области, заметной реакции со стороны Китая пока нет. Пекин не сообщал о введении дополнительных санитарных ограничений из-за российского случая чумы. Нет также информации о закрытии границы или ограничении сообщения между двумя странами. Ситуация может измениться в случае выявления новых заболевших.

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