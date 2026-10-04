Ситуация как в Ухане: Кремль пытается скрыть вспышку чумы 50 4.10.2026, 8:50

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Российские власти публично избегают даже названия заболевания.

В Иркутской области России после смерти сотрудницы противочумного института 28-летней Дарьи Шипиловой введены карантинные меры, а почти 200 человек находятся в изоляции, однако российский режим во главе с Владимиром Путиным пытается скрыть реальные масштабы вспышки бубонной чумы.

Об этом говорится в материале британского издания The Sun.

Женщина заболела после экспедиции в районе границы России и Монголии. Ее госпитализировали в Шелеховскую районную больницу, где она впоследствии умерла. После этого медицинское учреждение перевели на строгий карантин.

Российские власти при этом публично не называют заболевание чумой. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своих заявлениях говорит об «опасной инфекции».

Ситуация приобрела особую тревожность из-за профессиональной деятельности погибшей: она работала именно в структуре, специализирующейся на изучении и профилактике особо опасных инфекций.

Тем временем в регионе изолировали не менее 189 человек. Из них 114 находятся в одной больнице, еще 63 – в другом медицинском учреждении. Еще 12 человек помещены под наблюдение непосредственно в Противочумном институте.

Сообщается, что у некоторых изолированных уже появились симптомы заболевания. На этом фоне в регионе усилилась обеспокоенность местных жителей. Сообщается о повышенном спросе на лекарства и антибиотики в аптеках.

На фоне развития ситуации глава Роспотребнадзора Анна Попова срочно отправилась из Москвы в Иркутск. Однако публичных подробных комментариев относительно характера заболевания от руководителя ведомства так и не последовало.

Дополнительные вопросы возникли после публикации предупреждения для жителей Байкальска. Людей призвали воздержаться от поездок в Шелехов, где находится больница, связанная с произошедшим. Впоследствии это сообщение, как утверждается, исчезло с официальных ресурсов.

В свою очередь, российские СМИ начали распространять версию о том, что сотрудница лаборатории якобы случайно разбила пробирку с бактерией. Однако эпидемиолог Михаил Фаворов подверг сомнению такую версию. По его словам, сотрудники специализированных противочумных лабораторий работают с особо опасными патогенами в защитных костюмах и при соблюдении специальных процедур безопасности.

По его словам, у женщины могли возникнуть проблемы с дыханием, из-за чего заболевание первоначально приняли за COVID-19. В результате пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако необходимая антибактериальная терапия могла быть начата несвоевременно.

Фаворов считает, что подобная ошибка могла иметь серьезные последствия не только для самой пациентки, но и для людей, которые с ней контактировали.

Развитие событий в Иркутской области уже вызвало сравнения с первыми неделями вспышки коронавируса в китайском Ухане. Аналитики обращают внимание прежде всего на информационную неопределенность: власти вводят ограничительные меры, изолируют людей и принимают экстренные санитарные решения, но при этом публично избегают конкретного названия заболевания.

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