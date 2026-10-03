СМИ: Российские чиновники скрывают масштабную вспышку чумы 9 3.10.2026, 19:47

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Иллюстрационное фото

189 человек были помещены в карантин.

Российские чиновники скрывают масштабную вспышку легочной чумы в Иркутской области, из-за которой уже умер один человек, а еще 189 помещены на карантин. Об этом пишет The Sun.

По данным издания, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отказался публично говорить о вспышке, ограничившись упоминанием распространения «опасного инфекционного заболевания», и отменил в регионе массовые мероприятия. Тем временем в области закончились запасы антибиотиков: напуганные жители кинулись в аптеки.

Российские СМИ сообщают, что от легочной чумы скончалась 28-летняя Дарья Шипилова, сотрудница Иркутского противочумного научно-исследовательского института. Предположительно, она заразилась во время экспедиции на границе России и Монголии, где были подтверждены случаи быстро распространяющихся инфекций.

Журналисты The Sun также выяснили, что жителям Байкальска в официальном уведомлении рекомендовали не ездить в город Шелехов, однако позже это сообщение удалили.

Кроме того, как отмечает издание, главный специалист по инфекционным заболеваниям в администрации Владимира Путина Анна Попова срочно вылетела из Москвы в Иркутскую область, чтобы лично возглавить ликвидацию чрезвычайной ситуации, но до сих пор молчит.

Ведущий российский эпидемиолог Михаил Фаворов, который сейчас живет в США, заявил журналистам, что личное присутствие Поповой в Иркутске означает: ситуация «ужасная и критическая». По его словам, сейчас происходит масштабное сокрытие фактов.

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