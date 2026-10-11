Ученые нашли секрет долголетия старейшего животного на Земле 5 11.10.2026, 18:18

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Фото: St Helena Government

ДНК черепахи Джонатана может подсказать, как замедлить старение людей.

Ученые изучили ДНК черепахи Джонатана, которому, по оценкам исследователей, около 194 лет, и обнаружили генетические особенности, способные объяснить его долголетие. Полученные данные могут помочь в разработке методов замедления старения у людей, пишет CNN (перевод — сайт Charter97.org).

Джонатан считается старейшим сухопутным животным в мире. Гигантская сейшельская черепаха живет на острове Святой Елены в Атлантическом океане.

Ученые обнаружили 287 вариантов генов, потенциально связанных с защитой клеток от возрастных повреждений. Особое внимание исследователи обратили на механизмы восстановления ДНК, подавления воспаления и поддержания здоровья митохондрий, которые обеспечивают клетки энергией.

«У него есть гены, особенно хорошо подходящие для восстановления ДНК и уменьшения воспаления», — рассказал соавтор исследования Джастин Герлах из Кембриджского университета.

По словам ученого, генетические механизмы Джонатана позволяют поддерживать работу клеток на уровне, характерном для гораздо более молодых животных.

Исследователи надеются, что изучение этих особенностей поможет найти способы замедления возрастных изменений у людей. Один из авторов работы, Стивен Кларк, сообщил, что его команда изучает препараты, способные улучшать работу митохондрий, и рассчитывает в ближайшие год-два перейти к клиническим испытаниям на людях.

Однако ученые предупреждают, что выводы пока предварительные. Исследована только одна черепаха, поэтому необходимо сравнить ее геном с геномами других долгоживущих представителей этого вида.

Точный возраст Джонатана неизвестен. Предполагается, что он родился около 1832 года. На это указывает фотография 1882 года, на которой черепаха уже выглядит взрослой.

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