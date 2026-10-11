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«Стало новостью»: Зеленский отреагировал на заявление Трампа о перемирии

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  • 11.10.2026, 18:13
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«Стало новостью»: Зеленский отреагировал на заявление Трампа о перемирии
Фото: Getty Images

Украина готова согласиться, если такой же шаг сделает Россия.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что объявленное главой Белого дома Дональдом Трампом «энергетическое перемирие» стало для него новостью.

Об этом Зеленский сказал в комментарии журналисту Axios Бараку Равиду.

В то же время украинский президент отметил, что согласится на такое перемирие, если на такой шаг пойдет и РФ.

«Объявление о прекращении огня стало для меня новостью. Но если россияне согласятся на энергетическое перемирие, Украина тоже согласится. Если президент Трамп договорился об этом с Путиным – пожалуйста, сообщите нам, когда начнётся перемирие – мы готовы и примем его», – отметил он.

Трамп ранее заявил, что между Украиной и РФ начало действовать «энергетическое перемирие».

При этом стоит отметить, что перед этим президент США обвинил украинского президента Владимира Зеленского в нежелании завершить войну и игнорировании указаний не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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