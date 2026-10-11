В Беларуси хотят повысить налог на собак

В Беларуси хотят повысить налог на собак13
- 11.10.2026, 17:52
- 2,690
Власти решили, куда пойдут собранные деньги.
В проекте республиканского бюджета на 2027 год власти прописали, на что будут направлять средства от налога на собак. В этом году контроль за регистрацией животных и уплатой сбора уже ужесточили.
Согласно проекту документа, деньги, поступающие в местные бюджеты от владельцев собак, планируют направлять на отлов бездомных животных, а также на содержание и ремонт площадок и оборудования для выгула домашних питомцев.
В 2027 году размер налога хотят увеличить до 15 рублей. Для владельцев собак потенциально опасных пород сумма может вырасти до 71 рубля. Сейчас сбор составляет 14 и 67 рублей соответственно. Платить его нужно раз в квартал.
Ужесточение контроля за регистрацией собак и уплатой налога вызвало вопросы у части владельцев животных. В соцсетях беларусы отмечали, что сбор должен сопровождаться развитием инфраструктуры для собак.